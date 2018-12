Monkikis-Chacarita y Villa Yocca-La Unión B, las finales

14/12/2018 - La Liga Amateur del Sur le bajará mañana el telón a su temporada 2018, con la disputa de las finales del Torneo Clausura, en sus zonas Campeonato, Consuelo, Estímulo, Incentivo 1 e Incentivo 2. En la Campeonato, la más importante, la final de la 33 la animarán los equipos de Los Monkikis y Chacarita de Fernández. En semifinales, Los Monkikis y La Brown protagonizaron un electrizante partido que finalizó empatado 2 a 2 en el tiempo reglamentario, por lo que se debió recurrir a la definición por penales. Allí, el más efectivo fue Los Monkikis, que se impuso 4 a 3. En tanto, Chacarita de Fernández se impuso 1 a 0 a Zanjón, en otro reñido encuentro. La final de la zona Campeonato de la 40 la animarán Villa Yocca y Empresa La Unión B. El primero derrotó en un emotivo partido a Cioccolani, por 2 a 1. Mientras que La Unión empató sin goles ante Pritty FC, pero se impuso en los penales por 4 a 2 y se instaló en la finalísima de mañana. Los resultados de las otras semifinales fueron los siguientes: C33 Incentivo 1: París FC 2, Indumentaria LAR 1 y Villa Las Delicias 0 (4), Pritty FC 0 (4). C33 Consuelo: San Martín 4, La Gaucho 2 y Los Santos 3, Repuestos El Globito 1. C33 Incentivo 2: Los Cirujas 0, Ferretería Ovejero 4 y San Carlos 1 (4), La Pampa 1 (5). C40 Incentivo 1: Ceferino Namuncurá ganó los puntos ante Zanjón y Academia Peluquería Luis pasó directamente a la final. C40 Consuelo: La Joya Gramajo 2 (4), RG Neumáticos 2 (5) y Club 504 0, Repuestos El Globito 2. C40 Incentivo 2: Sportivo Araujo 2 (5), Sportivo París 2 (4) y Agrupación Martín Fierro 0 (4), La Feria 0 (5). Programación Las finales de esta tarde se jugarán desde las 15 y 17, con esta programación: En Zanjón: Los Monkikis vs. Chacarita de Fernández (C33, Campeonato) y Villa Yocca vs. Empresa La Unión B (C40, Campeonato). En EL LIBERAL: San Martín vs. Los Santos (C33, Consuelo) y Taller El Amigo de Fernández vs. Villa Reconquista (C33, Estímulo). En Ciclón: París FC vs. Villa Las Delicias (C33, Incentivo 1) y RG Neumáticos vs. Repuestos El Globito (C40, Consuelo). En Boca Los Flores: La Gaucho vs. Repuestos El Globito (C33, 3º y 4º Consuelo) y Sportivo Araujo vs. La Feria (C40, Incentivo 2). En Las Monjitas: Ferretería Ovejero FC vs. La Pampa (C33, Incentivo 2) y Sportivo París vs. Ag. Martín Fierro (C40, 3º y 4º Incentivo 2).