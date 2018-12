Acusaron a un senador de abuso sexual: "Me tocó los pechos"

Fotos Juan Carlos Marino.

Hoy 22:42 -

En las últimas horas, una empleada del Congreso de la Nación denunció al senador radical Juan Carlos Marino por abuso sexual. “Me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café”, manifestó la mujer.

Claudia María Guebel expresó en su denuncia que “el senador estipuló que mis funciones fueran desempañadas desde mi domicilio”. “Ilusamente pensé que trabajar junto a él era el lugar indicado para mí”, agregó.

“Al mes de empezar a trabajar, comencé a recibir mensajes de WhatsApp a mi celular que conservo actualmente. En esos mensajes me decía '¿Dónde estás?' '¿Dónde vivís?' 'Voy a estar por allá; me doy una vuelta' 'Preparate, que voy a tu casa'. Me enviaba videos alusivos al sexo”, agregó Guebel.

La mujer remarcó que respondía a estos mensajes “con evasivas” pero aun así la situación no cambiaba. “Una vez que nos encontramos solos directamente me tocó los pechos y me preguntó cuándo íbamos a tomar un café, me dijo que aguardara su llamado que en cualquier momento nos veíamos”, narró.

Asimismo, acusó a Pedro Fiorda, jefe de despacho del senador: “Me comentó que Marino tenía aspiraciones de ser Gobernador de la Provincia de La Pampa y que tenía intenciones de hacer una operación política acusando de pedofilia al por entonces pre candidato a Gobernador de La Pampa por Cambiemos. Luego de ello, Fiorda me tomó de los dos brazos con fuerza, y me introdujo su lengua dentro de mi boca con violencia, yo intenté separarlo pero no lo logré. Luego me dijo 'Te voy a llamar a ver como seguimos'”.

Tras esta situación, la mujer pidió su traslado y consiguió un nuevo trabajo en la Dirección General de Investigación y Capacitación del Senado.