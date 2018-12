Los campeones del Anual 2018 se coronarán en Central Argentino

14/12/2018 - El estadio Doctor Osvaldo Juárez del Club Central Argentino será el escenario mañana de la disputa de las finales del Torneo Anual 2018, denominado “Gaseosas Secco”, que organiza y hace disputar la Liga Bandeña de Ex Futbolistas. Una tarde plena de emociones se vivirá en el estadio del Albo, con la vuelta olímpica de los equipo de las categorías C20, C34, C40, C45 y C50. Serán cinco los campeones que se consagrarán en una jornada que promete ser vibrante y emotiva, que seguramente será seguida de cerca por muchos fanáticos en las tribunas. En la categoría menor, 25 de Mayo y Los Simios llegaron a la gran definición. Mientras que Coronel Lugones y El Cruce animarán la gran final en la C34. En la C40, otra de las categorías esperadas, Villa Unión y Hual Club irán en busca de la corona. En la C45, el título lo dirimirán mano a mano 25 de Mayo y Chacarita del Sud; mientras que en la categoría mayor, la C50, la corona será para Irma FC B o Cable Express. El programa de mañana en la cancha de Central Argentino es el que se detalla a continuación: 17, Coronel Lugones vs. El Cruce FC (34); 18.30, Irma FC B vs. Cable Express (50); 20, 25 de Mayo vs. Chacarita del Sud (45); 21.30, Villa Unión vs. Hual Club (40) y 23, 25 de Mayo vs. Los Simios (20).