La temporada 2019 comenzará el sábado 23 de febrero

14/12/2018 - La Comisión Directiva de la Liga Santiagueña de Fútbol de Veteranos, encabezada por su Presidente Ramón Herrera, agradece a todos los equipos por su participación y felicita a Los Poros, campeón en la categoría C-40, y a Islas Malvinas, campeón en la C-50, como también a los equipos que llegaron con las posibilidades de ocupar un lugar de privilegios. Por otra parte, se informa que la primera reunión de Comisión Directiva será el lunes 28 de enero a las 20.30. Mientras que la reunión con los árbitros será el lunes 4 de febrero. Se invita a todos los que deseen sumarse a esta Liga. La reunión de Delegados será el martes 5 de febrero y el sorteo se realizará el día 12 . Está previsto dar inicio a la actividad deportiva el sábado 23 de febrero Los Equipos que deseen incorporarse deberán confirmar la misma hasta el día martes 12 de febrero, el cupo de equipos será de 16 por categorías, tienen privilegios los equipos que terminaron de jugar y que no mantienen deuda con Tesorería. Todo equipo deudor de cuotas, pases, proporción, carnet, pago de árbitros, etc., no podrán participar y la deuda será actualizada al valor actual.