Mañana será tiempo de semifinales en el Torneo denominado Golo Sur

14/12/2018 - La Liga Clásicos Barriales del Sur tendrá mañana como gran atractivo la disputa de las semifinales de su torneo denominado “Golo Sur”, tanto en la categoría C20 como en la C30. Los partidos del primer turno fueron programados a las 16, mientras que los del segundo arrancarán a las 17. En tanto, los cotejos del tercer y último turno darán comienzo a las 18. La programación completa es la que se detalla a continuación: En Mosconi, Vagos Mosconi vs. Bº Libertad (20) y Stylnovo vs. Maipú FC (30). En Villa María, Jhon Kennedy vs. Villa María Jrs (20) y Villa María FC vs. Taller Negro Juan (30). En Vinalar, Bº Rivadavia vs. Bº San Martín (20) y Eli FC vs. La Gruta (20). En Mariano Moreno, Fondo Vinalar vs. La Dorrego (20); Pasaje 445 vs. Amigos de Zeta (20) y El Rejunte vs. Equipo a confirmar. En Colón y 59, Mariano Moreno vs. Pibes Tradición (20); Fenix Jrs vs. Juv Ejército Argentino (20) y Estudiantes vs. Elect Trejo (30). En Los Sucios, 1era. Mariano Moreno vs. Lavalle (20); Ciclón Jrs vs. La Ancha (20) y Ganador A vs. Ganador B (30). En Virgen del Valle, Trofeo JJ vs. Los Gedes (20) y Gaucho Contreras vs. Barra Gento (20). En Tradición, Tradición vs. Kiosco Balconcito (20) y Sport Smata vs. Los Bukis (20). En Almirante Brown, Juv La Ancha vs. Vinalar FC (20); Alte Brown vs. Juv Tronkito (20) y Golo Sur vs. Absalón Ibarra. En Campeones del 28, La Gdor vs. La 222 (20) y Pibes Cáceres vs. Pibes Balcarce (20).