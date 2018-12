Se viene una tarde repleta de emociones con las finales

14/12/2018 - La Liga Clásicos Barriales del Norte tendrá mañana una jornada que promete muchas emociones y alegrías, ya que se jugarán las finales de la Zona Campeonato y Consuelo en las categorías C20 y C30, respectivamente. Como plato secundario estará la disputa de los encuentros por el tercer y cuarto puestos, también en las zonas Campeonato y Consuelo de las categorías C20 y C30. El inicio del primer partido está previsto para las 16, con 30 minutos de tolerancia, mientras que a continuación se disputarán los encuentros del segundo y tercer turno. En la cancha de Pablo VI, en primer turno por el título de la Zona Consuelo de la C20 se enfrentarán Mayorista Ria vs. Ruta Uno Jrs, mientras que seguidamente por la Zona Campeonato lo harán Árbol Solo vs. Peti FC. Completarán la grilla de tres partidos, Amigo de la 18 y Tabú FC (20). En San Lorenzo también habrá clima de final en el primer turno con el cotejo por el tercer y cuarto puesto de la Zona Campeonato entre Tarapaya FC vs. 7mo. Pasaje FC (30). Después llegará el momento de consagrar al mejor equipo del torneo de la Zona Consuelo entre El Fondo de Borges y Los 3 Amigo FC. La frutilla del postre será para Carro Bar Chara vs. Los Pacífico FC que tratarán de quedarse con toda la gloria en la Zona Campeonato de la C30. Sin dudas que será una jornada repleta de emociones, donde el premio mayor será la vuelta olímpica, un sueño reservado solo para elegidos. Otros partidos La Liga también programó otros encuentros que se detallan a continuación: en Polideportivo Borges, Pasaje 421 Jrs vs. Petrolíder (20); Mal Paso FC vs. Los Pumas (30) y Rita Car vs. Pasaje 421 FC (30). En Autonomía, El Salvador vs. La Esquina de Kennedy (20); Tigre Jrs vs. Juv del Gas (20) y Gas del Estado vs. Santa Rosa (30). En Fondo de Borges, Juv de Borges vs. El Bajo Jrs (20); La Banda de Pilli vs. Los Pibes de Martín (20) y La Cochetti vs. Ruta Uno FC (30). En Chañar, Juan Felipe Ibarra vs. La Magallanes (20); Calle 4 FC vs. Borges Unido (30) y Refrigeración Dam vs. Estrella del Norte (30). En 6to. Pasaje, 1era. Ampliación Borges vs. Los Piratas de la 109 (20); Juveniles de Villa Borges vs. Villa Borge (20) y 6to. Pasaje FC vs. Avenida FC (30). En Tarapaya, El Vajo de Tarapaya vs. Alma Fuerte (20); Estrella Jrs vs. 3er. Pasaje FC (20) y El Vajo de Tarapaya FC vs. La 203 FC (30). En Triángulo, La 23 vs. Los 3 Amigo Jrs (20); Triángulo FC vs. La Barra (20) y Laureles vs. Los Peregrino (20).