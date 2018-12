Belgrano de Nueva Esperanza derrotó a Argentinos del Norte de Rapelli y logró el “bicampeonato”

14/12/2018 - Manuel Belgrano de Nueva Esperanza será el representante de la Liga del Noroeste para el nuevo Torneo Regional Federal Amateur que comenzará en enero. De esta forma, el “Celeste” de Nueva Esperanza se clasificó por segundo año consecutivo para disputar un torneo a nivel nacional como representante de la Liga del Noroeste. En esta ocasión, Belgrano participará en el Regional Federal Amateur 2019 (ex Federal B), que se pondrá en marcha el 27 de enero. El elenco, consiguió la clasificación al conseguir el bicampeonato, al vencer en la final a Argentinos del Norte de Rapelli. De este modo, por el club ya se apuesta a formar todo para afrontar de la mejor manera lo que viene. Desde la comisión directiva indicaron que se mantendrá la base del equipo campeón y no contratar demasiados refuerzos debido a que el presupuesto no es muy alto. Además, se prevé que continuará la dupla técnica compuesta por Ariel Sánchez y Rodolfo Vidal, la misma que logró una nueva clasificación a un torneo afista. Lo cierto es que se vendrá una temporada competitiva, con equipos importantes de la provincia y Belgrano quiere dar pelea.