Se pone en marcha el décimo capítulo del torneo en la Ciudad de la Amistad

14/12/2018 - Choya, Choya (C) En el Parque Municipal “Florencia Genesir” de Frías se jugará esta noche la décima fecha del torneo que organiza la Liga de las Instituciones de la Ciudad de la Amistad. El horario de inicio de la jornada que promete muchos goles y partidos vibrantes será a las 20. El programa completo será el que se detalla a continuación: Tránsito vs. Técnica; Comercio vs. Polideportivo; Social vs. La Bio; Policía vs. Banco; Obras vs. Loma Negra y Aoma vs. Panaderos. Los resultados de la última fecha fueron los siguientes: Banco 1, Aoma 0; Obras 1, Policía 0; Panaderos 6, Técnica 3; Tránsito 3, La Bio 1; Loma Negra 5, Polideportivo 4 y Social 1, Comercio 0. La tabla de posiciones tiene en lo más alto a Obras con 24. Lo siguen Panaderos con 21, Tránsito, 18, entre otros.