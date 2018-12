14/12/2018 -

“Sr. Presidente Provisional del Senado, Dr. Federico Pinedo;

Señores senadores nacionales;

Señor gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Gerardo Zamora;

Señores intendentes; señores funcionarios, invitados especiales:

Inmersos en un mundo vertiginoso y de cambios constantes, celebrar los 120 años de trabajo de una institución es, sin lugar a dudas, motivo de orgullo y agradecimiento, pero también de reflexión y de compromiso renovado.

EL LIBERAL nació en momentos en que la Patria buscaba su rumbo, en medio de encuentros y desencuentros. Su primera misión fue entonces la defensa de los valores fundamentales de la República y el aportar al esclarecimiento de la realidad nacional y de su repercusión en las provincias.

Hoy, sigue siendo un objetivo preponderante, porque entendemos que los medios de comunicación serios, nunca deben abandonar su sana porfía por ser un instrumento de la verdad y una herramienta para la custodia de los derechos y los deberes de la ciudadanía.

No es una casualidad que tanto el Congreso de la Nación como EL LIBERAL, habiendo compartido nacimiento prácticamente en una misma etapa de la historia, sostengan e impulsen la misma visión de una sociedad organizada, libre y en permanente búsqueda de progreso y bienestar para todos sin exclusiones de ningún tipo.

Por ello recibir hoy la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento no sólo nos halaga, sino que nos refuerza el compromiso con el futuro de la comunidad que nos recibe día a día y nos abre las puertas de sus hogares y de su tiempo.

Nos hace ratificar nuestra responsabilidad de mantener el resguardo de la libertad de expresión como único camino para alcanzar la construcción de una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades.

Por otro parte creo que más allá de las tensiones y los desencuentros que vive nuestro país, el diálogo que construye sigue siendo el mecanismo clave para iniciar la trabajosa tarea de ir cerrando las brechas que nos separan y que impiden encarar con éxito la solución a los problemas que llevan largos años de vigencia en todo el territorio de nuestra Patria.

Tenemos una responsabilidad enorme. No basta con reconocer el diagnóstico, no basta con el sendero recorrido ni con los logros alcanzados, entendemos que es preciso capacitarse continuamente, adecuarse con valor a las variaciones que impone el mundo, no quedarse en el conformismo de lo conseguido, mirar siempre hacia adelante y trabajar, trabajar y trabajar.

Créanme que el diario EL LIBERAL, con sus jóvenes y aplomados 120 años de existencia, no podría tener un mayor reconocimiento como el que estamos recibiendo hoy.

Es por ello que en nombre de todos aquellos que conformamos sus diversos equipos de trabajo, los dirigenciales, los periodísticos, los empresariales les hago llegar un sentido agradecimiento, con la humildad propia de una provincia a la que nos debemos y amamos.

Aprovecho esta oportunidad para desearles a todos un futuro venturoso, dentro de una Argentina con numerosos problemas importantes por resolver. Confiamos en que con trabajo, sabiduría y con el aporte de todos, se irá clarificando el derrotero para el bien de todos los argentinos.

Subrayo una vez más el agradecimiento del Diario EL LIBERAL al Senado de la Nación Argentina, a todos los aquí presentes, funcionarios, colaboradores y a los amigos que nos acompañan desde siempre.

Muchísimas gracias a todos, que tengamos una feliz Navidad y un mejor año nuevo”.