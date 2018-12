“Es motivo de celebración asistir al cumpleaños de un diario y nada menos que 120 años”

14/12/2018 - “Siempre es un motivo de celebración asistir al cumpleaños de un diario, y nada menos que 120 años. Esto no hace más que demostrar que la prensa escrita, que el periodismo profesional sigue teniendo mucha vigencia no sólo porque, quizás, en los diarios sea el lugar en donde se hace el periodismo de mayor calidad en la Argentina, sino porque además, como en el caso de EL LIBERAL, son los voceros, los representantes de una comunidad desde hace tanto tiempo. El diario no sólo es un canal de información y de opinión, es también un representante de la identidad cultural, económica, productiva de una región tan importante como la que abastece EL LIBERAL. Así que, es doble motivo de satisfacción”. “El hecho que a la distinción la otorgue el Senado es importante. Si hay una institución en la República que revaloriza el rol del federalismo, de las autonomías provinciales y de la identidad que tiene cada una de las geografías de nuestro país es el Senado. Es quizás el lugar más pertinente para celebrar la vigencia de la prensa regional, de la prensa del interior del país, que es una gran defensora, justamente, de los valores del federalismo, de la autonomía y del desarrollo local y regional”.