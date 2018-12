Luenzo: “Hablar de 120 años de vida es todo un símbolo dentro de la historia del periodismo argentino”

14/12/2018 - El presidente de la Comisión de Medios en el Senado, Alfredo Luenzo, destacó la entrega del Premio Sarmiento, máximo galardón que entrega la Cámara alta, a EL LIBERAL. “Hablar de 120 años de vida es todo un símbolo dentro de lo que es la historia del periodismo en la República Argentina. Uno no tiene más que acompañar desde la emoción, desde el reconocimiento institucional, de las particularidades que uno encuentra en este tipo de reconocimientos, más siendo que uno viene justamente del ámbito del periodismo”, señaló el legislador que es periodista, psicólogo, docente, además de político. “Es una conjunción de sensaciones extraordinarias celebrar esto en momentos en los que discutimos el rol de los medios de comunicación tradicional como es un diario, y la vigencia que tienen en un momento interesante, no sólo por lo que atraviesan en la Argentina y el mundo con las nuevas tecnologías, sino por lo que significa la libertad de expresión. Por lo tanto, estar frente a un acontecimiento de esta naturaleza es un hecho único y es para vivirlo con emoción”, agregó. Destacó también el hecho de que sea una institución democrática como el Senado, que reconoce valores y principios, la que haya distinguido a EL LIBERAL. “Estos principios y estos valores que se ponen sobre la mesa todos los días; sobre ellos tenemos que reflexionar, más teniendo la responsabilidad de conducir un medio. Valores que en estos momentos se ponen muchas veces en dudas. No sabemos cómo ordenarnos desde el mismo criterio que tiene el mundo del periodismo tradicional en las redes sociales, y ver el manual de estilo de los medios tradicionales como una forma de conducirse, de pensar, de ordenar una realidad, en un contexto social histórico, social y político”, analizó. “EL LIBERAL es el espejo por el que hay que luchar, y esto no tiene que ver con la nostalgia, sino porque es la forma de construir identidad. En ese ida y vuelta, le debemos muchísimo a los medios de comunicación”. A modo de conclusión, resaltó que el premio Sarmiento al Diario EL LIBERAL “es un galardón para celebrar” y aseguró que “es un mojón al que hay que prestar atención frente a la discusión sobre las nuevas forma de comunicación”.