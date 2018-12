Juan José Corpus enfrenta al tucumano Elías Décima

14/12/2018 -

El santiagueño Juan José Corpus enfrentará esta noche al tucumano Elías "El Mudo" Décima, en duelo estelar de la velada de kick boxing que se realizará en el Club Atlético Clodomira, en el marco de los festejos por los 100 años de la entidad.

Corpus, campeón sudamericano, tendrá todo el respaldo del público ante un rival de cuidado como Décima, que fue dos veces campeón argentino.

El ganador del combate tendrá la chances de ir en busca del título argentino de la categoría Livianos.

También se completará con estas peleas: Bautista Carrizo (Team Carrizo) vs. Gabriel Ovejero (Team Velázquez), Sebastián Coronel (Team Velázquez) vs. Leandro Gallo (Team Indio Corpus), Fernando Pajón (Team Indio Corpus) vs. Benjamín Corbalán (Team Carrizo) y Cristina Borges (Team Carrizo) vs. Sabrina Juárez (Team Velázquez).

La velada será auspiciada por la Municipalidad de Clodomira y fiscalizada por la Asociación Internacional de Kick Boxing.