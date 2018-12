Las distinciones que se entregarán el próximo domingo en la fiesta

14/12/2018 -

Estas son las distinciones especiales que se entregarán el domingo en la fiesta del deporte, que entrega el programa Opinión Deportiva, que se emite por Cana7 Santiago del Estero. Asociación Atlética Quimsa - Por consagrarse Campeón en la Liga de Desarrollo de la LNB. Club Atlético Central Córdoba - Por consagrarse Campeón Regional en categoría Sub 17 y Sub 15. Benjamín González Dapello - Por su excelente desempeño a nivel local y regional en hipismo. Mario Tapia - En reconocimiento a los años como camarógrafo del programa Opinión Deportiva. Club Atlético Central Córdoba - Por consagrarse Campeón del Torneo Federal A y conseguir el Ascenso a la B Nacional. Club Atlético Sportivo Fernández - Por consagrarse campeón del fútbol local después de 25 años y clasificarse para el Torneo Regional Amateur 2019. S e l e c c i o n a d o Masculino de Hockey - Por consagrarse Campeón Argentino de Selecciones. Independiente BBC - Por la impor tante remodelación de sus instalaciones. Club Ciclista Olímpico - Por haber organizado en forma excelente el Campeonato Argentino de Natación Adaptada y por continuar sumando la práctica de disciplinas deportivas en su institución. C l u b A t a m i s q u i BBC - Por su presencia, con gran esfuerzo, en los torneos en la Federación Santiagueña de Básquet. Club Estrella Roja - Por haber construido en sus instalaciones una cancha de césped sintético para hockey. Unión Santiagueña de Rugby - Por cumplir 50 exitosos años haciendo crecer al rugby. Andrea Loto - Por ser la pionera de las árbitros de fútbol en el norte argentino. Iván Figueroa - Por los logros obtenidos como jugador de la Unión de Ciegos y líder indiscutido del seleccionado argentino "Los Murciélagos". Luis René Chaparro - Por cumplir 25 años de trayectoria en el atletismo. Ignacio Prado - Por consagrarse subc amp e ó n s u d ame r i c a n o Sub 16 y obtener el título de Maestro Fide de Ajedrez. Carlos González - Por su excelente desempeño a nivel nacional y regional de motocross. Alberto Auad - Por consagrarse Camp e ó n Arg e n t i n o d e Sú p e r Bike Open. Mariano Cortez - Por haber integrado la Selección Nacional de Fútbol 7 y ser campeones de la Copa Cataluña y subcampeones de América. El domingo serán reconocidos en el evento que se llevará a cabo en el Fórum, a partir de las 20.30.