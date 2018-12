"Pienso en el tiro de Jara y se me para el corazón"

Fotos SENSACIONES. El ex Gimnasia guarda la emoción del título de la Copa Libertadores de América.

El mediocampista de River Plate Ignacio Fernández confesó que le "cuesta caer" sobre la consagración en la Copa Libertadores tras ganarle a Boca Juniors en Madrid, especialmente por el electrizante final del partido (3-1) que pudo ser empate con el tiro de Leonardo Jara en el palo.





Instalado en Al Ain, Emiratos Árabes, país sede del Mundial de Clubes de la Fifa, el ex Gimnasia y Esgrima La Plata recordó: "La verdad que cuando pienso en el tiro de Jara que dio en el palo se me para el corazón porque faltaba poco y era el empate, por suerte se fue y luego vino la corrida del ‘Pity’ y ahí me desahogué y fui a festejar".





En diálogo con TyC Sports, "Nacho" Fernández comentó: "En el primer tiempo nos costó hacer nuestro juego y en el entretiempo Matías (Biscay) nos dijo que estemos tranquilos y que íbamos a cambiar si agarrábamos la pelota, creo que al hacerlo pudimos darlo vuelta".





Mientras que en cuanto a su juego, el mediocampista destacó: "En el segundo tiempo cuando mejoramos empecé a encontrar los espacios y a tener más confianza, como todo el equipo, y fuimos superando al rival para empatarlo y luego ganarlo en el alargue".





Por otro lado, Fernández pasó al tema del Mundial de Clubes y consideró: "Ya bajó un poco la adrenalina de ganar la Libertadores y ahora a pensar en el Mundial, cuesta un poco bajar por todo lo que pasó, pero hay que empezar a meterse en este objetivo que es muy importante".





"Estamos bien anímicamente, fue un triunfo que te pone arriba y con esa confianza y ese ánimo ayuda para hacer un gran Mundial de Clubes, llegamos en un buen momento futbolístico también, así que estamos confiados", afirmó.