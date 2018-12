Ignacio Scocco se pone a punto y se ilusiona en Emiratos Árabes

Fotos SITUACIÓN Scocco viene de perderse las finales con Boca y ahora tendría chances de llegar en condiciones para la semifinal del próximo martes en Al Ain.

14/12/2018 -

River Plate ya tiene la cabeza en las semifinales del Mundial de Clubes y una de las novedades que surgieron en la segunda práctica en Emiratos Árabes fue que el delantero Ignacio Scocco tuvo la posibilidad de trabajar a la par de sus compañeros, con la esperanza de poder estar el próximo martes ante el ganador de Al Ain y Esperance de Túnez.





"Nacho" Scocco (no estuvo en las dos finales con Boca) es el jugador a seguir de cerca, para ver si se recupera de su lesión muscular y puede estar en las semifinales del próximo martes, en las que sí reaparecería Borré. Se entrenó a la par del grupo y terminó más light, sin hacer el trabajo más exigente con pelota: viene mejorando de su desgarro, pero habrá que ver cómo responde ante la exigencia.





Lo negativo del martes en Al Ain, en la práctica en un estadio más viejo, pero de nivel con no más de 50 personas, es que Rodrigo Mora no pudo practicar: sólo caminó un poco y se quedó por el banco, debido a los dolores de cintura que siente cada tanto, en la zona donde fue operado. Suele pasarle al uruguayo, que cada vez está más relegado, tanto que en la final con Boca entró el chico Julián Álvarez y no él.





Por segundo día consecutivo, el "Millo" llevó a cabo una práctica que en principio iba a ser abierta durante un cuarto de hora, pero que finalmente pudo verse en su totalidad con el OK de Gallardo.





Se vio buena onda, alegría, el famoso "loco", trabajos físicos y con pelota en espacios reducidos y hasta el festejo de cumpleaños para un integrante del cuerpo técnico. Al final, Pinola corriendo aparte sumando trabajos aeróbicos, como suele hacer. Y un plantel que después de la segunda práctica se va enfocando en el nuevo objetivo.





El regreso a los trabajos de River contó, entre otras cosas, con una activa participación de Marcelo Gallardo en Emiratos Árabes Unidos. Pero ojo: no sólo desde la voz de mando, sino también desde lo práctico. El DT del equipo, en un pasaje del entrenamiento, se calzó una pechera verde y formó parte de uno de los ejercicios con pelota de sus dirigidos.





El "Muñeco", en efecto, no se perdió el juego a dos toques y se sumó al grupo para hacer circular el balón en espacios reducidos. Así, tras recibir un pase desde su derecha, continuó desplazando la pelota hacia la izquierda, corta y precisamente, en Al Ain. En parte de los movimientos participó de los "locos" y, en el medio, tuvo que esforzarse corriendo, varios minutos.





Lógicamente, más allá de su presencia en la ronda de trabajos, el entrenador no paró de darles indicaciones a los que no estuvieron en la final de Copa Libertadores ante Boca.

Así, con Gallardo trabajando a la par del plantel, River sigue poniéndose a punto para el estreno en el Mundial de Clubes.