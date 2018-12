Doce años de cárcel al panadero que abusaba y filmaba a hijastras

Fotos SENTENCIA. El Dr. Carlos Ordóñez Ducca ordenó que el acusado cumpla su condena, de manera provisoria, en una comisaría.

El juez de Control y Garantías de La Banda, Dr. Carlos Ordóñez Ducca, homologó un acuerdo y condenó a 12 años de cárcel a un panadero de 53 años, quien está acusado de abusar sexualmente de sus hijastras. Se trata de una investigación que llevó a cabo la Unidad de Abusos Sexuales a cargo de la Dra. Alicia Falcione, el pasado 18 de agosto del año 2016, cuando una menor se fugó de su casa y su madre realizó un comparendo en la Comisaría. Tras varias horas de una intensa búsqueda, la menor -quien actualmente tiene 13 años- apareció en la casa de una amiga y al ser entrevistada por los uniformados, suplicó entre lágrimas que no la regresaran a su casa porque la pareja de su madre la sometía sexualmente. Rápidamente los funcionarios se comunicaron con la progenitora de la víctima y le informaron lo sucedido. La confesión de la menor alcanzó hasta su hermana, cuando dijo que ella también era ultrajada por el panadero. Ante los dichos de la menor, su madre radicó la denuncia por lo que de inmediato se inició una investigación. Durante el procedimiento la fiscalía realizó una cámara Gesell a las víctimas, quienes en un relato contundente detallaron los aberrantes ataques que sufrían. Según se supo, las víctimas contaron que el acusado -de 53 años- aprovechaba que su pareja salía de la casa para manosearla, y en algunas ocasiones grababa los sometimientos con su teléfono celular. El depravado tenía amenazada de muerte a las menores para que no contaran lo que sucedía cuando estaban a solas. El sujeto, que estaba escondido, finalmente quedó detenido el día 28 de agosto por personal de Delitos Comunes. Tras ser capturado, el sujeto sufrió un Accidente Cerebro Vascular, por lo que permaneció internado unas semanas. Al ser dado de alta fue alojado en una dependencia policial, donde recibía la asistencia médica. Durante el acuerdo, el acusado reconoció su autoría. Su abogada defensora solicitó que la condena se cumpla en un domicilio particular. A ese pedido el juez se negó rotundamente al advertir que en la casa donde iba a fijar domicilio también había menores. El Dr. Ordóñez Ducca condenó al acusado a 12 años de prisión y que permanezca detenido en una comisaría hasta tanto se encuentre un domicilio acorde para que pueda cumplir su reclusión, ya que un informe médico indica que no puede permanecer alojado en el penal.