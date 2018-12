Fotos La excelencia profesional resaltada en los Premios Adepa al Periodismo 2018

14/12/2018 -

En un acto realizado en el auditorio Monseñor Derisi, de la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, se entregaron los "Premios Adepa al Periodismo 2018". Esta distinción reconoce la excelencia profesional de los periodistas, fotoperiodistas y dibujantes de todo el país.

En el caso del Premio Adepa/Diario EL LIBERAL (Santiago del Estero), para la categoría Caricaturas e Ilustraciones, el primer premio lo obtuvo Pablo Fernando Chumbita (La Voz del Interior, Córdoba)

Al comenzar el acto, el presidente de la Comisión de Premios de Adepa, José Claudio Escribano, dio un discurso en el que analizó el estado actual y futuro del periodismo profesional. "No habría periodismo de calidad desprovisto del escepticismo y juicio críticos que deben anteceder al momento en que se viertan informaciones y comentarios. No hay periodismo de calidad desprovisto de la verificación exhaustiva de los hechos por difundirse y que serán la base de opiniones en las que no podría caber la maleficencia, hábito inveterado de propagar el mal", señaló.

En otro pasaje de su discurso, Escribano agradeció a los postulantes y jurados de la edición 2018 de los premios de Adepa, y expresó: "En la voluntad de distinguir a los mejores subyace en una institución como ésta la preferencia por el periodismo de ideas por sobre el periodismo de escándalos, tan favorecido por algoritmos y métricas que premian lo que primero se adueña de la capilaridad de las audiencias".

Del acto de entrega de las estatuillas a los ganadores y los diplomas a las menciones especiales, participaron directivos de los medios e instituciones auspiciantes de las 21 categorías, junto a familiares y colegas de los agasajados.

En el caso de la categoría "Periodismo judicial", auspiciada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la estatuilla al ganador se entregó el miércoles 12 de diciembre, en un acto en el que participaron el presidente del máximo tribunal, Dr. Carlos Rozenkrantz y el presidente de Adepa, Dr. Martín Etchevers.

El certamen, que es organizado desde 1989 por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), destaca las mejores producciones periodísticas. En esta edición, participaron 747 profesionales de prensa, con un total de 1.090 trabajos divididos en 21 categorías.