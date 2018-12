El Alerta Banda evitó la comisión de 140 delitos

Fotos VIGILANCIA. En esta oportunidad, impidieron el robo de un vehículo en pleno centro. Advirtieron la actitud sospechosa de un falso lavacoches.

Personal del programa municipal Alerta Banda, dependiente de la Subsecretaría de Seguridad y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Servicios Públicos, pasado el mediodía de este jueves frustró el robo de un automóvil estacionado en el playón de avenida San Martín, cuando un individuo fue identificado por las cámaras de vigilancia en el momento en que abría el baúl del rodado.

Los empleados del Centro de Monitoreo ubicado en avenida Besares advirtieron a través del circuito cerrado de televisión el comportamiento sospechoso de un sujeto que presuntamente se haría pasar por lavacoches y que recorría el sector de estacionamiento ubicado entre Alem y Pellegrini.

Ante la evidente intención de robo, personal de Alerta Banda acudió al lugar para retener al sujeto, quien hasta entonces había logrado abrir el baúl de un auto Fiat Uno, aunque no pudo extraer nada del interior debido a la aparición oportuna de los agentes municipales.

Mientras tanto, desde el Centro de Monitoreo se estableció contacto con la Policía de la provincia, cuyos efectivos arribaron minutos después para identificar al malviviente, quien intentó huir, pero fue rápidamente apresado.

No obstante, el frustrado ladrón quedó en libertad porque el propietario del automóvil prefirió no hacer la denuncia policial correspondiente, dado que no sufrió ninguna pérdida material.

Los responsables del programa municipal Alerta Banda resaltaron la importancia de este servicio, que durante las 24 horas mantiene vigilados los sitios estratégicos de la ciudad y que en los últimos meses ya logró impedir un total de 140 hechos delictivos.

"El servicio de Alerta Banda es importante porque es una herramienta valiosa para el esclarecimiento de todo tipo de hechos, pero fundamentalmente sirve para prevenir y evitar situaciones de robo o ataques contra la propiedad privada o espacios públicos", explicaron.

La oficinas de Alerta Banda se encuentran ubicadas en avenida Besares, entre Belgrano y Avellaneda. También están habilitados los teléfonos de emergencias: 6002203 y 6002208.