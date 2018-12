Sorteos de Fin de Año y de Reyes por más de $ 63.000.00

Fotos Para los juegos de Fin de Año y de Reyes Magos, la Caja Social sortea premios por más de $ 63.000.00.

Desde la Caja Social de Santiago del Estero se llevó a cabo el anuncio de los sorteos extraordinarios de Fin de Año y de Reyes Magos de la Lotería Santiagueña, que repartirán más de $ 63.000.00 en premios y serán sorteados el 28 de diciembre del 2018 y el 11 de enero del 2019 respectivamente.

Estuvieron el administrador de la Caja Social, Dr. Matías Abdala; responsable del Área de Marketing, Lic. Sabrina Pedraza; gerente general, CPN. Daniel Nassif; gerente comercial, Ing. Carlos Figueroa; subadministrador de la Caja Social, el C.P.N Sebastián Basbus, y responsable del departamento de Lotería, Laura Cura.

El Dr. Matías Abdala, manifestó: “A diferencia sucedido al año pasado, en esta oportunidad la caja social realizará dos sorteos extraordinarios con una suma de $ 63.000.00 de pesos, una suma interesante teniendo en cuenta el esfuerzo que se hizo por la situación económica que atraviesa el país. Quiero desearle la mayor de las suertes a todos los apostadores y en caso de haber ganador que el destinatario sea quien más lo necesite”.

A su turno el Ing. Figueroa hizo referencia a más detalles sobre estos sorteos: “El valor del cartón es de $1500 dividido en decimos, $ 150 cada fracción, el primer premio es de 15.000.000 de pesos".

Con respecto a los sorteos la Lic. Sabrina Pedraza explicó: “Se ha previsto una serie de sorteos adicionales como se realiza cada año, por tal motivo vamos a tener dos sorteos de billetes no premiados correspondientes a las emisiones extraordinarias del mes de diciembre y de enero, y están destinados a aquellos apostadores que hayan adquiridos sus emisiones extraordinarias y que no hayan sido beneficiados con un premio de la programación prevista. Éstos sorteos se van a realizar: el primero que va a constar en 5 premios de $ 8.000 el día 7 de enero y el día 21 de enero se va a realizar el 2° sorteo de billetes no premiados que corresponde a la emisión extraordinaria de Reyes”.

Por otra parte “está previsto un premio estímulo para las agencias de lotería santiagueña que se llevará a cabo con la emisión del mes de diciembre, todos aquellos agencieros que comercialicen las fracciones de la emisión ordinaria y extraordinaria de este mes de diciembre que consta en un premio de $10.000 destinado uno para las agencias y otro para los distribuidores”.

Desde la organización también se informó que está vigente el sorteo de cajas navideñas a través del Facebook, sin obligación de compra y se extiende desde el 14 al 21 de diciembre.

Para más información se podrá consultar al teléfono de la Caja Social 428-8850, Internos 8884 y 8885, como también en la website www.cajasocial-sde.com.ar y en Facebook: www.facebook.com/LoteriaSantiagueña