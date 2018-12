Indigente encontró 17 mil dólares y lo que hizo emocionó a todos

Hoy 16:31 -

Un hombre sin hogar del estado de Washington, Estados Unidos (EE. UU.) es el blanco de miles de elogios a través de las redes sociales por devolver 17 mil dólares que encontró fuera de un banco de alimentos el pasado mes de agosto. De inmediato, su historia dio qué hablar y se convirtió en viral en Facebook.



El 23 de agosto, Kevin Booth, de 32 años, tropezó con una bolsa de papel marrón que se hallaba fuera del banco de alimentos "Sumner", ubicado en la localidad del mismo nombre, cerca de la ciudad de Seattle. Recogió el envoltorio y descubrió que estaba lleno de dinero, según informó el Seattle Times en su página de Facebook.



"Al principio, yo estaba como: '¿Qué rayos es eso tirado en el piso?'. Entonces dije: '¿Me voy o me quedo?', contó el protagonista de la historia que se volvió furor entre los usuarios de Facebook. Decidió quedarse y entregar el dinero al banco de alimentos, que había visitado en varias oportunidades.



"Estuvimos muy, muy sorprendidos", contó Anita Miller, directora del banco de alimentos, a la revista People. “Él dijo: 'Sabía que era para el banco de alimentos. Fue una gran decisión si entregarlo o no, pero lo hice porque, de lo contrario, eso es robar. Y eso no era para mí", cuenta emocionada la mujer sobre lo ocurrido con Kevin.



El personal del banco de alimentos examinó la bolsa y de inmediato se contactaron con la policía local, de acuerdo a lo contado en la página de Facebook del centro. Los oficiales se hicieron presentes en la escena y se llevaron el dinero para custodiarlo, esperando 90 días en caso de que alguien lo reclamara.



"No tenemos idea de dónde vino. Pensaron que alguien lo había dejado en la puerta de nuestra casa y que quería dárnoslo”, cuenta la directora del banco de alimentos. “La policía lo investigó pero nadie reclamó el dinero. Supongo que cayó del cielo, yo creo", agregó la mujer que ha elogiado al indigente a través de Facebook.



Transcurridos los tres meses y luego que nadie se acercara a la estación de policía a reclamar lo hallado, los oficiales le dieron el dinero al banco de alimentos para que lo guardara. Y el personal del establecimiento le dio a Kevin una parte del dinero en tarjetas de regalo para que las canjeara por todas las comidas que quisiera.



El 29 de noviembre, la Policía reconoció la buena acción de Kevin y lo elogió por sus "acciones desinteresadas". "Es un tipo genial. Siempre tiene una gran sonrisa en su rostro. Cuidaremos de él durante mucho, mucho tiempo", dijo la directora del banco de alimentos sobre el hombre que se ha vuelto viral en Facebook.