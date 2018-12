FÚNEBRES | 15 de diciembre de 2018

15/12/2018 -

FALLECIMIENTOS

- José Alejandro Cortez

- Isabel Azunción Suárez de Carabajal

- Jacqueline Fazzio

- Ramón Antonio Luna

- Julio Omar Ledesma

- José Bertucci Toloza (Dpto. Loreto)

- Antonio Valerio Miranda (Dpto. Alberdi)

- María Ester Bravo Almonacid de Ovejero

Sepelios Participaciones

BRAVO ALMONACID DE OVEJERO, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Su hija: Fernanda, su hijo pol.: Sebastian Ruse, su nieto: Alejo, part. su fallec., sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. Parque de la Paz. C. de Duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V. ) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BRAVO ALMONACID DE OVEJERO, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Su sobrino Alejandro Cisneros y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO ALMONACID DE OVEJERO, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Mildre, Sandra y Gaby, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Fer. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO ALMONACID DE OVEJERO, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Ana Estanciero, Claudia Estanciero, María Gloria Benzi, la despiden con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO ALMONACID DE OVEJERO, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido! Gracias por su cariño Chicha querida! Sus sobrinos Ercilia Ovejero y Mauro Ybañez y sus hijos Marisú y Mauri Ybañez participan con profunda tristeza su partida y acompañan a su querida hija María Fernanda en este difícil momento.

BRAVO ALMONACID DE OVEJERO, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Descanse en paz Chicha querida! Sus sobrinos: Azucena Ovejero, Juana Ovejero, Rafa Ovejero y Elena Santillán; Ercilia y Mauro Ybañez y Ramón Ovejero y Marta Albornoz y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

CORTEZ, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Familia Dorado, participa el fallecimiento de su vecino de la infancia, Acompañan a su flia. en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTEZ, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno. Tus compañeros de la Promo 83 del I.S.P.P. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORTEZ, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Juan Tenaglia y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORTEZ, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Amigas de su hermana Matilde; Nancy Paz, Mariela Coria, Teresa Ponce, Patricia Zurchmitten participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en esta irreparable pérdida.

FAZZIO, JACQUELINE (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera participa y acompaña a su madre Sra. Gabriela Fazzio, Subjefa del Centro de Atención Docente (C.A.D.) del Organismo y demás familiares en su dolor ante la irreparable pérdida de su hija Jacqueline, elevando oraciones por el descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

FAZZIO, JACQUELINE (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. La Señora Presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Directores Generales de los distintos Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal, Prensa y Difusión, personal del Organismo participan a su madre Sra. Gabriela Fazzio Sub-Jefa del Centro Atención Docente por el fallecimiento de su hija Jacqueline, la acompañan en su dolor y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación de sus familiares.

FIGUEROA, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en El". 1ª Tesalonicenses 4-14. Su prima política Kuky e hijos Jorge Luis, Silvia Elizabeth y Carlos Ariel Pfeiffer participan con dolor el fallecimiento de Pelu y acompañan a su esposo, hijos y hermanas en estos momentos de pesar.

FIGUEROA, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe..."Las hermanas de la comisión". Reunión Femenina Unida participan de la partida a la Patria Celestial de nuestra amada Pelusa.

FIGUEROA, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Myriam de Costas participa con dolor el fallecimiento de una hermana muy querida. Acompaña en el sentimiento a toda su familia.

HOYOS DE BUSTAMANTE, FELISA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Su sobrino Pibe Hoyos, sus hijos Liz, Ramiro y Olguita, nietos y bisnietos participan con profunda pena el fallecimiento de su muy querida tía Ashu y elevan oraciones en su memoria para que el Señor la reciba y le brinde el descanso eterno que se merece.

LEDESMA, JULIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Sus hermanos Heber, Eleno, Julio, Zulma, h. politicos Elena, Mari, Mirian, Cristian, sus sobrinos Franco, Hiara, Ignacio, Maribel, Alberto, Brahian, Brenda, Aldana, Ramon, y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio los flores Servicio realizado POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Lucio M. Palacio acompaña con mucho dolor a su amigo "Rico" por el fallecimiento de su hijo rogando oraciones.

LISSI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. El Presbítero Manuel Amante, Diácono Esteban Bravo y comunidad de la capilla San Cayetano (Belgrano y Gorriti) participan el fallecimiento del sobrino de su servidora Norma Atía de Lissi. Ruegan oraciones a su memoria.

LUNA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Su esposa Magdalena Coronel, sus hijos Gustavo, Gabriel Luna, sus hijas politicas Norma Gerez y Valeria Chaparro sus nietos Emilia, Iris, Ignacio, Mara, Dalma, Ursula bisnietas Josefina, Francisca y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad Servicio Realizado POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LUNA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Comisión directivas, jugadores y simpatizantes de Caranchos Sofboll Club, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Gabriel y Gustavo. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Coya Zuccarino Alcorta y Sra. Ana María Cinzano y sus hijos José María y flia; Leonardo y flia; Fabrizio y flia; participan en el fallecimiento del papá de su amigo Gabriel Santiago. Ruegan oraciones en su memoria

LUNA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Lucho Quadrelli y Sra. Noni Campos junto a sus hijos Analia y Leonardo, Fernanda, Alfonzo y Enzo participan el fallecimiento del querido Toti Luna.

LUNA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. El equipo de Softbol femenino Caranchas participan el fallecimiento del papá de Gabriel y Norma . Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Leonardo Zuccarino Cinzano, Analia Quadrelli y Enzo Quadrelli participan con mucho dolor en el fallecimiento de nuestro amigo Toti Luna.

RUIZ, JUANA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Su hijo César Herrera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, JUANA SANTINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/18|. Su nieta Vanesa Herrera Orieta y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

STAFFOLANI, DANIEL LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/18|. Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra y familia, Perla Buenvecino, Luis Congiu y flia. acompañan con todo cariño a sus hermanos Pupi y Becho en estos doloroso momentos. Que el Señor bendiga su descanso.

SUÁREZ DE CARABAJAL, ISABEL AZUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Su esposo Jose Carabajal, sus hijos Marcela, Carlos Alberto, Hugo, Marta Reyna, Vanesa, Yohana, Yudit, Sandra, nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados e el cementerio de San Antonio NORTE SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

AYUNTA, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/16|. Sus hijos Carlos, Maria, Cristian, Fabiana, Benjamin, Silvia, Roxana, Gabriela, Laura, Agustin, su esposa Mercedes, su hermana Mercedes, sus nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santa Rita, al cumplirse dos años de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/12|. Marito hoy cumples 6 años de tu partida al Reino Celestial, tu ausencia nos duele y no encontramos resignación: pero sabemos que donde estás gozas porque ya nos sufres. Dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Nunca te olvidaremos. Te amamos. Sus padres, Luis y Delia, sus hermanos Alfredo, Rita, Daniel, Cecilia y Matías, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica.

MALDONADO, TEÓFILO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja y te tenga en su santa gloria y brille para vos la luz que no tiene fin. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Capilla San Cayetano, al cumplirse un año de su fallecimiento.

RUIZ, LUIS GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/18|. Su esposa Liliana Sández, sus hijos David y Sandra, su madre pol. Esther invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse dos meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

ROSALES DE PÉREZ, ELVIA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/18|. "Que nuestro Padre Misericordioso te reciba en sus brazos". Madre de corazón tengo tanto para decirte que no se como empezar. Primero tienes hijos maravillosos que son fuera de serie ese es el orgullo mas grande para ti, ese amor que recibiste de tanta gente amiga, vecinos de años gracias. Carlos, Mechi, Naty, Javier, Camila, Valentina que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

GEREZ, FRANCISCO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/09|. Yo soy la Resurrección y la vida, Él que cree en mi aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás''. A nueve años de su partida a los brazos del Señor, pediremos por él en la misa a realizarse este sábado 15 a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

NAVARRO, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/04|. A mi ángel guardián Luis, que mi soledad se que estas junto a mi para cuidarme y protegerme en mis largas noches de soledad, en mi angustia, yo invoqué al Señor y clame mi clamor llego hasta sus oídos y desde su tiempo oyó mi voz. Señor Padre mío tu me conoces, tu todo lo sabes, llamaste a mi hijo y el acudió a ti, lléname de ti Señor para que sepa amarlos aun mas ahora que cuando lo tenia a mi lado y que este amor calme mi dolor y se refleje en amor hacia los que me rodean, te he dado a mi hijo querido Señor dame a cambio tu paz. Hijo de mi alma hoy hace 14 años que me dejaste perdida en la tristeza y en el dolor dame fuerza tesoro mío para seguir en este camino por esta vida a lado de quienes todavía me necesitan. Te amo hijo querido, nunca pero nunca te olvidare. Tu madre Graciela y hermanos invitan al responso para el día 16/12/18 en el panteón familiar del cemet. La Misericordia a las 8.30 hs.

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

MIRANDA, ANTONIO VALERIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Su esposa Lucía Villalba, sus hijos Dino, Idelva, Anibal, Juan, Raul, h. politicos Mirian, Angel, Norma, Zulema, nietos Claudia, Sonia, Eraldo, Eliana Lucrecia, Jeonel, Juliana, Samuel, Luciana, Juan, Juan Pablo bisnietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio El Naranjito Dto. Alberdi Servicio Realizado POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

TOLOZA, JOSÉ BERTUCCI (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/18|. Su esposa Bernanda, sus hijos Mirian, Mabel, h. politicos y nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de San José Dto Loreto COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

TREJO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/18|. Participan con profundo dolor su partida Eliz González, Flia Skupin y flia Trejo. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cemet. Suri Pozo hoy. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.