CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de diciembre de 2018

15/12/2018 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.00 MORFI KIDS

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINÚA)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 FINDE EN NICK

18.00 CINE. MI NUEVO MEJOR

AMIGO

19.30 CINE. MENTIRAS VERDADERAS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.45 EL GRAN BARTENDER

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

21.30 PREMIOS FOPEA

23.00 MODO SELFIE

TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 ENCUENTRO

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 BIBLIÓMANOS

20.00 LA MARCA ORIGINAL: ARTE

ARGENTINO





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

14.00 CON AMIGOS ASÍ

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

22.00 LAURA





EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.15 EL GARAGE

11.30 CINE 13

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO





CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR





PELÍCULAS

CINEMAX

02.04 CÓDIGO OCULTO

04.08 SOPHIE

06.11 FESTIVALES BERLÍN VR. CINEMAX PAN

06.43 ACADEMIA DE POLICÍA

08.36 GA’HOOLE. LEYENDA DE LOS GUARDIANES

10.27 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

13.27 EL DUENDE

15.19 LOST CHRISTMAS

17.13 PARQUE JURÁSICO III

18.59 HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA

22.00 CIGÜEÑAS. LA HISTORIA QUE NO TE

CONTARON

23.42 ESCUADRÓN SUICIDA

TNT

03.29 ROSARIO TIJERAS

04.16 BUZZ - SEASON 7

06.00 DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBI

07.21 UN CUENTO DE INVIERNO

09.29 UN PAPÁ GENIAL

11.22 MONSTERS, INC.

13.04 UN DETECTIVE EN EL KINDER

15.20 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

17.07 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

19.48 LA PROPUESTA

22.00 GRANDES HÉROES

23.58 EL IMPLACABLE

01.52 HOSTEL. PARTE

TCM

00.11 INFIERNO EN EL TÚNEL

02.15 DRACULA A.D. 1972

03.56 LOST

04.40 LOST

05.25 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.38 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.28 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.53 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.19 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.05 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

09.30 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

09.55 LOST

10.40 LOST

11.27 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.53 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.18 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE

14.04 TWISTER

16.04 TANGO Y CASH

17.51 EL DEMOLEDOR

19.57 INFIERNO EN EL TÚNEL

22.00 ASESINOS

SPACE

02.56 EL DESTINO FINAL 4

04.16 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.10 CONAN, EL BÁRBARO

08.03 TERROR EN LA NIEBLA

09.55 LA NIEBLA

11.34 ESCAPE DE NUEVA YORK

13.28 INFIERNO ROJO

15.29 EL SEXTO DÍA

17.52 DAÑO COLATERAL

19.56 UN HOMBRE DIFERENTE

22.00 DESTINO FINAL 5

23.46 RAMBO. REGRESO AL INFIERNO

SOCIEDAD ISRAELITA DE SANTIAGO DEL ESTERO

(LA PLATA Nº 146)

HOY Y MAÑANA, A LAS 22, SUBIRÁ A ESCENA “ATRINCHERADOS

(¿QUIÉN ESTÁ PRESO?”), OBRA TEATRAL ESCRITA POR HERNÁN KRISCAUTZKY

Y DIRIGIDA POR EDUARDO GONZÁLEZ NAVARRO.

CASA TERRAVIVA

(SANTA FE Y SAN MARTÍN)

HOY, A PARTIR DE LAS 22.30, “DON ARGAÑARAZ” PRESENTA SU

NUEVO DISCO “TERRÓN DE COPLAS”. LOS ACOMPAÑARÁN COMO ARTISTAS

INVITADOS, LEO ARGAÑARAZ, DÚO TURAYKY, DÚO RODRÍGUEZ

CANO, DELESTERO, EL SYMBOL, VÍCTOR NAVARRO, Y ARIEL PAZ Y

MISHKY SUYAY.

QUINCHO DE PEPE PEZZINI

(COMANDANTE CÓRDOBA 456)

* DOMINGO 16, LA PEÑA DEL RANCHO, A PARTIR DE LAS 18, CON

LOS SANTIAGUEÑOS DEL RÍO, LOS INFANTE, MISHQUI SIMI, OSCAR

VÁSQUEZ, NACIDOS DEL TIEMPO, MARCELO FLORES, FACU ROBLES Y

LA BUENA VIBRA. ANIMA: GUSTAVO VILLAVICENCIO.





CINES

SUNSTAR

EL GRINCH (2D)

AVENTURA (ATP)

15/12, 16.00 (Cast)

16/12, 16/12,14.00 (Cast) 16.00 (Cast)

17/12, 19/12,16.00 (Cast)

AQUAMAN (3D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

15/12, 17.55 (Cast) 20.45 (Subt) 23.35

(Subt)

ANIMALES FANTÁSTICOS.

LOS CRÍMENES DE GRINDELWALD

(3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

15/12 16.40 (Cast)

16/12, 17/12, 14.00 (Cast) 16.00 (Cast)

CADÁVER (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

15/12, 15/12- 19.20 (Cast) 22.00 (Subt)

00.05 (Subt)

AQUAMAN (2D)

CÓMIC (+ 13 AÑOS)

15/12, 18.10s (Cast) 21.00 (Subt) 23.50

(Subt)

LINO, UNA AVENTURA DE 7

VIDAS (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

15/12 15.45 (Cast) 17.40 (Cast)

FAMILIA AL INSTANTE (2D)

COMEDIA (+13 AÑOS)

15/12 - 15/12 19:40 (Cast) 22:00 (Subt)

00:20 (Subt)

BOHEMIAN RHAPSODY (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

15/12 - 16:20 (Cast) 18:55 (Cast) 21:30

(Subt) 00:05 (Subt)

15/12 13:45 (Cast) 16:20 (Cast) 18:55

(Cast) 21:30 (Subt) 00:05 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

AQUAMAN

ATPA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:00 - 22:40

CASTELLANO 3D 19:45

SUBTITULADO 2D 22:00 (SOLO

JUEVES)

EL GRINCH ATP

CASTELLANO 2D 18:30 - 20:00

CASTELLANO 3D 17:40

CADÁVER ATPA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30, 23:00

SUBTITULADA 2D 23:00 (SÓLO

JUEVES)

FÁTIMA: EL ÚLTIMO MISTERIO

FUNCIONES ESPECIALES

17-12-2018 CASTELLANO 2D 19:30

19-12-2018 CASTELLANO 2D 19:30