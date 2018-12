15/12/2018 -

Luego de que se hiciera pública la acusación por abuso sexual en contra del senador bonaerense de La Cámpora, Jorge "Loco" Romero, su denunciante Stephanie Calo habló en TN y dio detalles del ataque que sufrió en el departamento del legislador bonaerense. "Me encerró en un baño y me dijo que le haga sexo oral", reveló la joven. L a mujer confesó que no lo había hecho público antes por temor porque Romero se mostraba como un "pesado" dentro de la política. "Siempre se rumorea que son pesados, que no te podés meter. El ‘Loco’, a muchas que las quería chamullar, les decía ‘yo jugué a la pelota con Néstor Kirchner, yo soy amigo de Máximo’", contó la joven. Calo precisó que el abuso ocurrió en 2017 durante una salida entre militantes de la organización kirchnerista. Dijo que tras compartir una comida en Palermo y fueron a bailar y que ahí se cruzaron con Romero quien los invitó luego a su departamento en Caballito. En el domicilio de Romero, Calo contó que tuvo sexo consentido con uno de los chicos y que, al terminar, decidió quedarse porque una de sus amigas aún continuaba en una habitación con otro militante. Recordó que fue entonces que Romero la increpó en la cocina: "Me dijo ‘ahora vas a tener sexo oral conmigo, con él y con él’". Describió que tras encerrarla en la cocina e hizo entrar de a uno a los otros jóvenes. "El primero me avanza y le dije que no tenía ganas. El chico me respetó el no. Pasado lo mismo con el siguiente. Me trataron como una trabajadora sexual que estaba por turno", dijo compungida. "Cuando logro salir, el Loco Romero me agarra, me mete en el baño, traba la puerta, se baja los pantalones y, de una forma más guaranga, dijo que quería que le haga sexo oral. Le dije no y que me abriera la puerta", narró la mujer, quien finalmente pudo escapar tras prometerle que mantendrían relaciones en un futuro.