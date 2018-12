Marino negó abuso a empleada y un senador de La Cámpora dimitió tras ser acusado

15/12/2018 -

El senador radical Juan Carlos Marino negó la veracidad de la denuncia de una empleada del Congreso que lo acusó ante la Justicia de abuso sexual, y avisó que renunciará a sus fueros para ser investigado, en medio de la oleada de presuntos casos de abusos que aparecen tras la acusación por violación de la actriz Thelma Fardín al actor Juan Darthés. Aunque hasta el momento el senador no habló públicamente, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, informó que habló con él y que le negó los hechos y le aseguró que renunciará a sus fueros para que se esclarezca el caso, tras la denuncia que le formuló la empleada Claudia Guebel por abuso sexual. Sin embargo, Marino no puede renunciar a sus fueros, pero puede solicitarle a la Cámara que se los quite. Por su parte, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, exigió que la Justicia "investigue a fondo". Guebel ratificó hoy públicamente la acusación que presentó el miércoles ante el fiscal Carlos Stornelli y aseguró que la denuncia de las actrices que acompañaron el miércoles a Thelma Fardín en su imputación por violación a Darthés, le "removió todo" y la decidió a revelar lo que le había ocurrido con Marino. "Sentí mucho asco", declaró la mujer, tras la presentación del escrito judicial en el que aseguró que Marino le tocó los senos sin mediar palabra en una ocasión, en marzo pasado, cuando se hallaban solos en el despacho del legislador, y que le solía enviar "videos de índole sexual". Por su parte, el senador bonaerense y referente de La Cámpora en la Provincia, Jorge "Loco" Romero, anunció la renuncia a su banca tras conocerse una grave acusación en su contra. Romero, integrante de la conducción de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires, anunció la renuncia a sus "responsabilidades políticas" (el cargo partidario y la banca) luego de la acusación de abuso sexual que realizó una ex militante de esa agrupación kirchnerista. "Soy un varón criado en una sociedad patriarcal. Además soy un militante político con responsabilidades. Desde ese lugar, y a la luz del trabajo de visibilizacion que han hecho mis compañeras de la organización donde milito, puedo ver que en el pasado tuve prácticas machistas que en ese momento parecían naturales", admitió en las redes sociales.