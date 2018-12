Fotos Gutiérrez y Morandini se refirieron a la violencia sexual contra la mujer

15/12/2018 -

Las periodistas Mónica Gutiérrez y Norma Morandini se refirieron a las denuncias de violación hacia el actor Juan Darthés y destacaron el cambio de conciencia por parte de las mujeres jóvenes respecto de lo que significa el abuso sexual en la Argentina. En primer término, Mónica Gutiérrez en diálogo con Canal 7 señaló que "es un tema que marca un antes y un después, una mirada transversal a cualquier otra diferencia en lo que hace a violencia sexual contra la mujer". Añadió: "Creo que excede al caso de Juan Darthés, creo que es paradigmático, que esta presentación por ser un caso extremo y tan sensible es emblemática, pero atrás de esto viene un cambio de estado e conciencia muy fuerte de lo que significa en la Argentina la agresión sexual contra la mujer en sus diversas formas: acoso, abuso, violación y en muchos casos la violencia de género que lleva a la muerte". Puntualizó que "todo esto que está pasando se inscribe en un contexto que algunos llaman la revolución de las hijas, que es esa impronta muy fuerte de las hijas muy jóvenes pidiendo una sociedad distinta, más equitativa, más celosa de los derechos de las mujeres, los derechos a vivir la propia vida, a disponer del propio cuerpo y a no ser avasalladas físicamente". A su vez, la periodista Norma Morandini señaló que lo que sucedió esta semana "es una denuncia de sinceramiento, es poner a la luz algo que siempre desgraciadamente ha estado naturalizado por la supremacía del hombre, como una cuestión de poder. Prefiero no poner nombres, pero lo que hay que poner como tema que nos tiene que increpar como sociedad para hablar de esto con respeto son las situaciones de poder y la supremacía del hombre que ha sido cultural e histórica". Señaló que "aquí lo que hay no es un abuso, hablamos de una violación. Me conmueve mucho la actitud de las chicas jóvenes apoyándose, dándose fuerzas".