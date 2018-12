Fotos Periodistas y columnistas políticos analizaron el 2019

15/12/2018 -

En el marco de la cena aniversario de Adepa, los principales analistas políticos del país dieron sus puntos de vista sobre la situación política y cómo se va perfilando el contexto electoral para el año venidero. El periodista y conductor radial y televisivo Alfredo Leuco, en declaraciones a EL LIBERAL y Canal 7 señaló que "hay dos cosas que hay que seguir mirando de cerca. Una, la economía. Si la economía es la que estamos atravesando en este momento, las posibilidades de Cambiemos y de Macri se reducen, porque con respecto a la situación económica, la verdad que todos los indicadores son muy flojos, muy malos". Añadió que "si miramos hacia el futuro y como dicen algunos economistas, hasta marzo o abril empieza a mejorar la situación y la gente advierte que estamos saliendo de una inflación alta y que hay estabilidad económica, crece la chance de Macri". Por otra parte, señaló que "otro tema que hay que ver es si el justicialismo va a ir unido detrás de Cristina Fernández de Kirchner o si va a haber dos opciones peronistas. Obviamente, si va unido la favorece a Cristina, y si va separado le trae complicación porque cualquier candidato que vaya por afuera le saca votos a Cristina. Son los dos elementos que hay que ver". Agregó que "ya está la polarización Macri o Cristina. Pero, como todavía falta tiempo, creo que hay posibilidades para una tercera opción también". Majul El periodista y conductor del programa televisivo La Cornisa, Luis Majul, se refirió a la situación actual del país, al escenario económico y electoral. Destacó que "el país desde el punto de vista económico está en uno de los peores momentos. La inflación está bajando de a poco". Agregó que "espero que el año que viene sea mejor, no para el gobierno sino para los argentinos, para la economía, mejor para todos". En cuanto al espacio político y electoral, señaló que "veo un escenario polarizado entre Macri y Cristina, de nuevo". José del Río El secretario general de Redacción más joven que tuvo el diario La Nación hasta ahora, José del Río, indicó que "estamos atravesando una situación muy complicada, en plena transición con una economía que está bastante frenada y un escenario político que viene de cara al año próximo con mucho movimiento, donde las cartas todavía no están echadas". Puntualizó al respecto: "La perspectiva es que se espera que para el año próximo mejore en parte la situación económica. No está clara la fecha. Se habla de abril o mayo, pero hay mucha preocupación en el gobierno por la situación y por parte de los inversores de ver qué pasa en la Argentina, si vuelve el populismo o si lo que llegó, está para quedarse". Señaló además que "con la difícil situación económica que se atraviesa, las últimas encuestas muestran que Cristina Kirchner perforó su techo, no de intención de voto sino de imagen positiva que es casi la misma imagen positiva del Presidente de la Nación". Agregó que en ese contexto "un escenario que parecía ya enterrado, que era una posible vuelta, empiece a ser algo factible si la economía no repunta". Daniel Santoro El columnista y analista político del diario Clarín, Daniel Santoro, se refirió a la campaña electoral 2019 y se esperanzó que "no sea solo conflicto sino también una construcción común". Consultado sobre el crecimiento de la imagen positiva de Cristina Kirchner, agregó que "a tanto tiempo de las elecciones presidenciales lo que se pueden hacer son escenarios. No hay ninguna encuesta de intención de voto que pronostique lo que va a pasar en octubre. En ese escenario tiene una imagen positiva, pero también negativa muy alta, que en una segunda vuelta no le permitiría ganar". Añadió que "la expresidenta el año que viene va a afrontar cuatro juicios orales y públicos, porque está procesada. O sea que hay dos escenarios uno político y otro judicial".