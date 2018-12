Triunfos de Atamisqui BBC e Independiente B

15/12/2018 -

Atamisqui BBC e Independiente BBC ganaron anoche en la primera jornada del Final Four de la categoría Preinfantiles, que se juega en el estadio Dr. Israel Parnás.

El "Verde" venció a Quimsa por 96 a 62, mientras que el "Rojo" derrotó a Normal Banda por 95 a 71.

Hoy se cumplirá la segunda jornada, en el mismo escenario, con la siguiente programación: desde las 18, Independiente BBC vs. Quimsa; 20, Atamisqui BBC vs. Normal Banda. Mañana finalizará el Final Four con estos partidos: desde las 18, Quimsa vs. Normal Banda; 20, Atamisqui BBC vs. Independiente BBC.