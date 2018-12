Tévez descartó un alejamiento y felicitó a River Plate

Fotos SITUACIÓN. Tévez viene de sufrir uno de los golpes más duro de su carrera deportiva con la derrota de Boca en la final de la Libertadores frente a River.

15/12/2018 -

El delantero de Boca Juniors, Carlos Tévez, afirmó ayer que no se va a ir del club "en este momento", a casi una semana de la derrota en la Superfinal de la Copa Libertadores frente a River Plate.

"No me voy a ir en este momento que el hincha está sufriendo", apuntó Tévez.

"Yo amo este club, amo la camiseta, tengo mucho para dar adentro de la cancha o desde afuera, desde donde me toque estar, para el año que viene pelearla de vuelta", aseguró.

Igualmente, ante la duda sobre su continuidad, el atacante corrigió y adelantó que quiere entrenarse para "ganar" la próxima Copa Libertadores de América.

"Uno como hincha y jugador le quiere dar alegría a la gente. No poder dar esa alegría es un dolor muy grande. Ahora hablar es difícil", reflexionó el "Apache" en una nota con radio La Red.

En esa sintonía, Tévez sostuvo que es "complicado" dar un mensaje a la gente luego de una derrota en un clásico y en especial "en una final".

Sin embargo, el ex Manchester United y Manchester City, de Inglaterra, comentó: "Estamos con bronca, odio, y pensar que perdés una final con River no es algo de todos los días. A la gente de Boca, agradecerle por todo el cariño. Pedir disculpas no, porque dimos todo. El agradecimiento es muy grande, no alcanza con palabras, me quedo corto".

"Sabemos que la gente de Boca va a querer llegar de nuevo a la final y ganarla. Nosotros nos preparamos para eso, porque estamos en el mejor club del mundo", reconoció.

Descanso

Por el momento, Tévez disfrutará de las vacaciones junto a su familia y amigos y después de las Fiestas se preparará para realizar su última pretemporada. Los futbolistas de Boca retomarán la actividad el jueves 3 de enero y luego se instalarán en Cardales para armarse antes de la competencia oficial.

Tévez perdió espacio en el último tiempo, tras su regreso a principio de año desde el fútbol de China, pero se mostró "triste" por la salida del entrenador, Guillermo Barros Schelotto.

"Angelici junto con la dirigencia decidirán sobre quién será el reemplazante. El que sea estará bien", apoyó.

Por otra parte, Tévez felicitó a River por su título y confesó: "Nos ganaron dentro de la cancha. Sólo felicitar. Dejo las cosas como son. Nos ganaron bien dentro de la cancha un partido y un campeonato".