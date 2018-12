Batistuta puso en duda si aceptaría algún cargo

15/12/2018 -

La partida de Guillermo Barros Schelotto de la conducción técnica de Boca Juniors parece haber promovido la idea de la dirigencia de realizar una reestructuración de la organización del fútbol profesional y, en ese sentido, la aparición de la figura de un mánager.

Uno de los nombres que comenzaron a sonar por los pasillos de la "Bombonera" es el de Gabriel Batistuta, quien tuvo un gran paso por la institución antes de dar el salto a Europa para comenzar su romance con Fiorentina.

Sin embargo, el ex goleador del seleccionado argentino manifestó ayer que no mantuvo contactos con nadie de Boca, e incluso puso en duda si aceptaría un eventual ofrecimiento.

"Veo que hay un momento de elecciones en Boca y el ambiente está medio congestionado. Nadie me llamó y no sé si aceptaría tampoco. Es una cosa para analizar. A mí me gusta que haya un proyecto y una visión a futuro, no me convencen mucho las cosas que salen de un remolino", plantó bandera Batistuta, quien tuvo un paso de poco más de un año como mánager en Colón de Santa Fe a principios de esta década.