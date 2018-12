Fotos Amplia y plural convocatoria política en la gran noche de la prensa argentina

15/12/2018 -

Dos de los analistas políticos más destacados de la Argentina, Carlos Pagni y Alejandro Borensztein, compartieron su visión sobre la actualidad política y el oficio periodístico, ante los editores de medios de todo el país, en la cena por el 56º aniversario de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que se realizó en el Hotel Sheraton Libertador de Buenos Aires. Los directores de los principales medios periodísticos estuvieron presentes en este encuentro en el que se analizó no sólo la situación política del país sino también los desafíos que enfrentan los medios. Invitado al evento, asistió el Presidente del Directorio de EL LIBERAL, Lic. Gustavo Ick, quien se desempeña como vocal titular del Consejo Directivo de Adepa. En diálogo con Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Adepa, los columnistas de La Nación y Clarín contaron la "cocina" de sus artículos semanales, que son lectura obligada para miles de lectores y generan suscriptores digitales. "Trabajo con total libertad. En Clarín nadie me dice lo que tengo que decir o sobre qué tengo que escribir", señaló Borensztein, quien de entrada aclaró que no es periodista, pero que se nutre del trabajo cotidiano de los periodistas y editores del diario para sus textos. "Sé que lo que escribo se lee mucho, y es valioso por el esfuerzo, pero también por cómo el diario me pondera, me eleva y me pone en un lugar especial. Eso es importante, porque potencia la llegada de lo que uno hace". Pagni Por su parte, Pagni se refirió a su trabajo periodístico, tanto en La Nación como el canal LN+, donde aborda semanalmente los temas de la agenda política y económica, desafiando a lectores y televidentes a partir de una innumerable cantidad de datos y nombres. Al analizar la realidad, política actual y el futuro del país, con vistas al escenario electoral de 2019, Pagni dijo que "la Argentina se adelantó al fenómeno de los populismos que vemos en otros países actualmente, como en Brasil con Bolsonaro. Este año se dieron dos fenómenos entrelazados de manera paradójica en nuestro país, la crisis económica y el impacto de los cuadernos de Centeno. La corrupción y la recesión van a remodelar el escenario político de cara a las elecciones", añadió. Agregó que en la actualidad "la pregunta es qué profundidad y magnitud y longitud va a tener la recesión, cómo puede afectar a la coalición gobernante y sobre todo si la enorme crisis que vive el peronismo, que creo que es de una gran dimensión, puede resolverse solo con una crisis económica o con un malestar económico o requiere de otros elementos de más largo plazo". Puntualizó que "creo que la economía, que está mal y que creo que pude estar peor, no alcanza para resolver esa crisis y esa dispersión". "La Argentina se explica mejor desde el humor que desde la política", dijo por su parte Borensztein. "Tenemos una agenda temática muy pobre, como dice Santiago Kovadloff. Al día de hoy este gobierno ha fracasado en el intento de cambiar o atenuar el contraquilombo que le dejaron, y la oposición en tres años no ha sabido construirse como alternativa’, analizó.