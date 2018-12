Las bromas del "Diez"

15/12/2018 -

Facu quedó asombrado por la humildad de Maradona. "Es una gran persona. Cuando te iba mal, te apoyaba en todo momento y te alentaba hasta que las cosas salían. Me sorprendió muchísimo la humildad que tiene y de ganar todo", contó. Y agregó: "Como persona me trató muy bien, ha bromeado mucho conmigo por el hecho de ser santiagueño y eso me va a quedar en el recuerdo siempre. Me carga por lo de la siesta y me imitaba en algunas palabras, nombraba mucho la r, esas eran las bromas del Diego".