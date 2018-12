Sus vacaciones en Santiago y el proyecto de seguir en México algunos años más

15/12/2018 -

"Estoy disfrutando los últimos días de la familia más que nada. Cuando he llegado, siempre me van a buscar al aeropuerto de Tucumán mi cuñado con mi hermano, siempre es bueno volver a verlos a ellos. En casa me estaban esperando mis padres y mis hermanos más chicos. Siempre llego temprano, a las 8 de la mañana, y nunca suelen levantarse temprano salvo que yo esté llegando desde allá", dijo sobre sus vacaciones en Santiago.

"Se extraña mucho los asados, las reuniones familiares, los amigos que tengo muchos aquí y siempre nos juntamos a comer. Se extraña mucho esas comidas por el solo hecho de que la comida de allá es muy diferente a la de aquí", agregó.

Cada vez que viene, cumple con sus amigos: "En Mitre me quedan algunos, ya se están yendo la mayoría pero me ha quedado mucha gente amiga más allá de los jugadores. En Unión Santiago también. Aquí por Santiago me encuentro a la mayoría y siempre que vengo trato de visitarlos a cada uno".

Al referirse a su presente futbolístico, dijo: "En la posición en la que estoy trato de defender un poco más, en Mitre atacaba mucho más. En esta Liga hay que correr para sacar una diferencia".

Por ahora, no piensa en volver. "Estoy bastante tranquilo y bien en este gran club, he firmado contrato por tres años y mientras esté en México voy a estar en Dorados. Si sale alguna oportunidad vamos a analizarla y ver qué es lo mejor, pero mi idea es seguir ahí", señaló.

"Por ahora no pienso en volver al país, quizás más adelante. Siempre están las ganas de volver y jugar la B Nacional con Mitre. O que Mitre ascienda y jugar en Primera División es algo que a uno se le pasa por la cabeza, pero por ahora solo pienso en Dorados y estar un tiempo en el fútbol mexicano", completó.