"Tiré varias paredes con el Diego"

Fotos SATISFACCIÓN. Facundo Juárez tuvo un 2018 que será muy difícil de olvidar. Conocer al Diego fue "increíble".

15/12/2018 -

De chico soñó muchas veces, pero jamás se imaginó que la vida los cruzaría. Mucho menos que pueda darse el lujo de tirar paredes con él. Facundo Juárez, el santiagueño que juega en Dorados de la Segunda División de México y que tiene como entrenador a Diego Armando Maradona, está de vuelta en su pago. Y antes de terminar sus mini vacaciones (esta noche emprende el regreso para iniciar el próximo lunes la pretemporada) pasó por EL LIBERAL y brindó una entrevista exclusiva con detalles imperdibles.

¿Fue una revolución la llegada de Diego a Dorados?

Sin dudas que ha sido una revolución muy grande para el club, para nosotros los jugadores. De un día para el otro, los teléfonos de los jugadores explotaban por el solo hecho de que tu familia y amigos te preguntaban del Diego. Ha sido algo increíble que tratamos de tomarlo con total tranquilidad para así darle lo mejor a él.

¿Ya caíste de todo lo que estás viviendo?

Uno todos los días piensa qué loco que el Diego te esté dirigiendo, cuántos jugadores no querrían tener esta oportunidad. Y a veces las preguntas están, pero he tratado de disfrutar esta hermosa etapa que he vivido con él que ha sido algo muy lindo. Y espero que siga así y pueda seguir aprendiendo de él.

¿Cuánto tuvo que ver Maradona en la levantada de Dorados y cuánto los jugadores?

Sin dudas que el Diego cumple un papel muy importante en esta levantada, él siempre nos da los méritos a nosotros, pero creo que es un artífice principal en esto, nos ha cambiado la forma de pensar. La motivación que es tenerlo a él en el banco de suplentes es algo inexplicable. Todos han visto lo que ha sido Dorados, de estar último a clasificar a la final y pelear por el campeonato, lástima que no se nos dio, pero estamos muy felices por el torneo que hemos hecho. Y esperemos hacer en el Clausura uno mejor.

La final se les escapó por muy poco, ¿qué sensaciones te quedaron?

Quizás ahí en ese momento del partido estaba con un poco de bronca y tristeza por cómo se había dado todo. Habíamos hecho un gran partido de local quizás no el mismo de visitante, estuvimos un poco desconcentrados y con errores puntuales que nos costaron la derrota. Tenemos jugadores muy jóvenes y quizás esto les sirva para aprender, siempre hay cosas por corregir. Esperemos que los chicos más jóvenes estén un poco más maduros para así lograr el objetivo.

¿Qué les dijo Diego en el vestuario después de esa derrota?

Nos ha felicitado por el torneo que hicimos, nos dijo que estaba muy orgulloso de nosotros y que estaba con muchas más fuerzas de las que tenía para seguir peleando por eso. Aún hay una chance por el ascenso y si Diego está con muchas ganas de lograr eso, por qué nosotros no?

Cuando te tocó ir al banco, ¿cómo lo veías a Diego viviendo el partido?

Es muy motivante verlo al Diego, siempre que trata de dar una indicación quizás no lo escuchan nuestros compañeros y nosotros tratamos de hacer que lo escuchen. Es algo muy lindo, uno que está ahí se fija en todos los detalles y todo lo que hace, sobre todo se disfruta de eso y también esperando la posibilidad que te puede tocar en cualquier momento de entrar.

¿Cómo son las prác ticas con él?

Quizás en los entrenamientos no hacía mucho táctico, pero trataba de hacer que disfrutáramos y se metía un poco para estar con nosotros. Me sorprendió las ganas de trabajar que tenía, todos los días venía con muchas ganas y muy motivado y eso para nosotros era algo muy lindo porque antes que llegue él se habían dicho muchísimas cosas, que venía a otras cosas pero a nosotros nos demostró que tiene muchas ganas de trabajar.

¿La pegada sigue intacta?

No era mucho de pegarle al arco, pero cuando nosotros hacíamos definiciones se metía y tiraba paredes, o cuando estábamos haciendo un reducido la pedía y nos tiraba una pared, esas cosas se disfrutan mucho.

¿Tiraste paredes con Diego?

He tirado varias paredes con él. En la final, cuando estábamos calentando, vino y me quiso tirar un caño. Estás descuidado y viene y te tira un caño de la nada y te hace burla. Me he avivado a tiempo, pero según él ha entrado y justo todas las cámaras estaban ahí y decía que iba a fijarse en las imágenes.

¿Va a seguir con ustedes?

Con la campaña que ha hecho, va a tener muchas ofertas, pero nos ha dicho a nosotros que quería seguir con este proyecto, sobre todo tratar de lograr el objetivo del ascenso.