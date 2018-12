María del Cerro reveló por qué habló de su acoso

15/12/2018 -

La modelo, participante del Bailando 2018 y conductora de "Los especialistas del show", que conmovió a todos al revelar que fue abusada sexualmente a las 11 años, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram en el que explicó cómo se animó a contar en ShowMatch el ataque que sufrió cuando era una niña.

"Luego de 22 años de no poder contarlo me salió animarme a decirlo. Estos últimos dos días fueron muy duros, todo lo que había tapado mucho tiempo se me vino encima. Los casos cercanos y todo lo que está pasando me removieron todo", comenzó escribiendo María del Cerro.

"Creí y creo, que era y es el momento, no callarlo más, poder contar y soltar. A raíz de eso miles y miles de mensajes me mandaron contando que ellas también lo sufrieron. Contarlo sana el dolor y concientiza, y es este punto donde me sentí obligada de hacerlo público. Hoy, siendo mamá, veo la importancia de cuidar y prevenir para que ninguna más sufra abusos", resaltó la artista.

Luego explicó por qué contó su dura historia en la pista del Bailando. "Si era el lugar o no, no lo sé. Me salió así, todo pasa muy rápido y hace dos días que me venía callando sin poder hacer mi vida normalmente. No podía ensayar, en el programa me quebraba, en el día me faltaba el aire, me costaba concentrarme. En el momento que me dieron el puntaje y me empezaron a decir que me veían cara de pánico y como ida, se me empezaron a aflojar las piernas. Y así y todo seguía dudando de contarlo".

"Lo miré a Meme (su marido) dos veces buscando el apoyo y aval para contarlo y él, como siempre acompañándome y sabiendo lo que venía, me dijo que haga lo que sienta. Gracias a Dios tengo una persona al lado que me apoya en todo, y que con fuerza me dijo que me apoyaba si sentía contarlo", indicó.

"Luego de haber mal dormido toda la noche, me levanté con mucha fuerza, con ganas de ir para adelante, ensayar, bailar, ir al programa. Pareciera que me saqué una mochila de 500 kilos y que ese peso que tenía encima ya no pesa tanto", consignó la joven modelo.

María agradeció "la cantidad de mensajes que recibí en redes, de amigos, de familia, el apoyo de todos".