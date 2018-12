Cohen: "Trump sabía que era ilegal pagar para silenciar a dos mujeres"

Fotos POSTURA. Michael Cohen dijo que actuó por órdenes de Donald Trump.

15/12/2018 -

WASHINGTON, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sabía que era incorrecto silenciar con dinero a dos mujeres que afirmaban haber mantenido relaciones sexuales con él y podían perjudicarlo en las elecciones, aseguró su exabogado, Michael Cohen.

Trump actuó así "porque estaba muy preocupado por cómo esto lo afectaría en la elección", dijo Cohen a la cadena ABC News, en sus primeras declaraciones públicas tras ser condenado a tres años de prisión por haber hecho esos pagos.

El abogado dijo que "por supuesto" Trump sabía que los pagos realizados a Stormy Daniels y Karen McDougal violaban la ley electoral: "No creo que haya nadie que crea" que el entonces candidato presidencial no estaba al tanto, indicó.

"Primero que nada, nunca se hizo nada en la organización Trump a menos que se ejecutara a través de Trump. Me ordenó que hiciera los pagos, me ordenó que me involucrara en estos asuntos", aseguró Cohen.

"Él sabe la verdad. Yo sé la verdad. Otros saben la verdad", agregó.

"Gente de Estados Unidos, gente del mundo, no crean lo que (Trump) está diciendo. El hombre no dice la verdad. Y es triste que yo deba asumir la responsabilidad de sus sucios hechos", se quejó el abogado.