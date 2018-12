Denunciaron por abuso sexual a un diputado de Tucumán

Notas Relacionadas

Hoy 18:01 -

En las últimas horas, una mujer volvió a contar que había sido abusada sexualmente por el diputado nacional José “Mellizo” Orellana, de la provincia de Tucumán. La víctima lo denunció hace dos años pero el hecho salió a la luz hace muy poco.

“Fue el 11 de noviembre entre la 1 y las 2 de la tarde. Lo recuerdo porque era el Día del Empleado Legislativo”, expresó Agustina Poch. Y agregó: “Me tomó de las manos, me preguntó cómo estaba, porque se había enterado de que ‘no me la estaban haciendo pasar bien’, que necesitaba alguien que me quiera”.

“Me dijo ‘me encantás desde el primer día que te vi’ y me hizo anotar su número de teléfono. Me dijo que le escribiera, que le contara cómo estaba. Que me veía mucho más flaca. Que estaba nerviosa y que bajara la ansiedad”, declaró la víctima.

Por último, narró: “Me dijo ‘vení’, me dio como un abrazo y varios besos en el interior de la oreja izquierda, mientras me decía que nadie me había besado así. Yo le dije ‘no, claramente no’ y me fui de su despacho”.