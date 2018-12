Carrá: "Darthés me da asco y debería irse del país"

Fotos Gloria Carrá.

Gloria Carrá formó parte de elenco de “Patito Feo” junto a Juan Darthés y Thelma Fardín, la joven que lo acusó de haberla violado durante una gira por Nicaragua. Al respecto, la actriz expreso su indignación por lo sucedido: “Darthés me da asco”.

“No lo pude ver a él, pero sé que declaró que fue ella. Al principio tuiteó que eso no había pasado. Me da asco y pena, qué ser inmundo, ya está muerto. Se tiene que ir a vivir a otro país”, declaró la actriz.

Y agregó: “Estuve muy angustiada porque me parece un hecho aberrante y tremendo. Me movilizó mucho porque yo estaba en ese programa y los conozco a todos. Cuando me preguntaban si tenía miedo de Darthés por mi hija, que iba a trabajar con él, yo decía que no”.

Finalmente, Carrá confesó que también ha sido víctima del abuso: “El relato de Thelma me revolvió cosas, porque de mí abusó un productor cuando tenía 18 años y yo le decía que me conocía de chiquita. Pero una se paraliza tanto, te bloquea totalmente. Todavía hoy lo hablo en terapia”.