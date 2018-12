Un docente renunció a su cargo tras ser acusado de acoso

Hoy 20:40 -

En las últimas horas, una joven de 21 años publicó los chats que mantuvo con un profesor de gimnasia del Colegio La Salle cuando ésta tenía 14 años. El docente presentó la renuncia a su cargo al conocerse el hecho.

“Sí, pasó hace mucho, pero lamentablemente este tipo sigue dando clases en el colegio, y tuve el desagrado de verlo leyendo en un acto de colación hace dos semanas”, expresó la mujer, que identificó al docente como “Román”.

La joven concurrió al colegio para que los directivos estén al tanto de esta situación, sin embargo, el individuo habría continuado en su cargo. Por este motivo, la joven decidió hacer públicas las conversaciones y sólo entonces el profesor renunció.

Y finalizó: “Yo estaba tomando la decisión de no decir nada. Pero ya está. Hoy con 21 años me doy cuenta que le puede estar pasando a más alumnas, y no lo voy a permitir”.