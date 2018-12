El poder de lo fantástico, en el pulso creativo de Franco Valdez

16/12/2018 -

Variedad de temáticas, estilos y formatos caracterizan el amplio trabajo artístico que Franco Valdez experimenta desde el dibujo, su inevitable pasión desde niño. El mismo niño que sigue llevando adentro y lo impulsa a nuevos desafíos, es lo que cada día proyecta como parte de un crecimiento constante. Por eso, no duda en decir que su anhelo más grande es “representar a la provincia en el ámbito de la ilustración y el arte secuencial a nivel nacional e internacional, en grandes editoriales para poder llegar a todos lados”, con sus propias publicaciones.

De la mano de grandes dibujantes como Pablo Álvarez, Roberto Eberlé y “Coyu” Noriega, el joven ilustrador santiagueño siente que tiene mucho por delante para seguir creciendo. Esa habilidad que empezó a cobrar impulso desde el jardín “retratando animales”, creció luego con la viñetas propias del género fantástico, los superhéroes, monstruos y animales antropomorfos.

“Nunca dejé de dibujar, siempre lo hice”, señala, al reconocer grandes experiencias que sirvieron mucho para despuntar el vicio y lograr el crecimiento artístico, como ocurrió con la revista La Matecocido, su primera experiencia profesional con el dibujo. “Arranqué allí haciendo dos historietas dentro del humor gráfico”, comenta. Luego, conoce a “Coyu” Noriega, cuando lanzó la revista “Leyendas”.

“Era un proyecto interesante para mí. Con su humor gráfico, “Coyu”, me propuso hacer dibujos vinculados a la mitología santiagueña y una historieta con las leyendas, y así surgió el personaje “Facón”. A pesar de haber sido una experiencia encantadora, Franco reconoce que lo suyo siempre estuvo en la ilustración.

“Es un tipo de trabajo que recién ahora, en mis 32 años, estoy retomándolo de una manera quizá más seria”, señala. Otras experiencias innovadoras surgieron luego de la mano de grandes dibujantes santiagueños como Pablo Álvarez y Roberto Eberlé y otros participantes que se sumaron al proyecto de la revista “Tridente”. “No me siento nadie importante en el medio. Esta gran pasión de dibujar aun es para mí como un hobby.

Pero en cambio mi mujer me dice que éste es mi futuro, y me alienta de seguir este camino, pero es como algo todavía muy incierto para mí”, reconoce, en lo que significa el desafío de “profesionalizarse más y conseguir nuevas oportunidades en este arte”, dice, a pesar de considerarse “temeroso al cambio”, pero un amante del arte del dibujo en general. Hace poco, Franco incursionó en el dibujo de acuarela.

También haciendo tapas para discos de rock de Santiago, trabajando con el color digital, además, de valorar mucho la ilustración en papel, en lápiz, tinta, acuarela, oleo, acrílico, entre algunas de las herramientas más utilizadas, además de la tableta gráfica. A base de acuarela y retoques digitales, también proyecta nuevos trabajos artísticos.

No descarta trabajar en ilustraciones para difundir a través de la web, pero entre sus proyectos más inmediatos ya se ocupa de hacer guiones para editar una revista de ilustraciones a color. “Mi idea es llevar ese trabajo fuera de la provincia, y poder llegar al año al evento de “Crack Bang Boom”, que se realiza en la ciudad de Rosario”, señala, sobre el encuentro en el que todos los años se discute y se comparte un modo de hacer y pensar la historieta argentina.

Profesionalizar el arte

“En Santiago faltan más capacitaciones, talleres para ilustradores, sobre todo”, indica Valdez. “Mi sueño es poder crecer en lo profesional y formar a más jóvenes.

Siempre habrá chicos que dibujen, pero si no le damos al apoyo necesario, no vamos a tener nuevas generaciones de dibujantes profesionales, y creerán que esto no tiene salida. En otros lugares, hay dibujantes que viven de este oficio, y estaría bueno tener una escuela para este trabajo artístico”, anhela y cierra su concepto: “si me quiero profesionalizar, debo ir a otra parte.

Quizá podría hacer alguna capacitación vía web, pero no es lo mismo, porque necesitas tener a alguien a la par que corrija tus trabajos. Yo sueño el día de mañana poder brindar talleres de historieta, pero necesito profesionalizarme”.





BICENTENARIO FANTÁSTICO. Entre sus emblemáticas ilustraciones, Franco Valdez hizo una de Manuel Belgrano peleando contra zombis.