Violencia sexual y violencia de género: cuando se constituye un trauma en nuestra psiquis (primera parte)

16/12/2018 -

Tras la escandalosa situación comunicacional que emiten los medios televisivos ante tantos delitos posibles de esta índole, creo que debemos hacer más que un análisis sobre los hechos que indudablemente condenan al abusador y al violador, y no darle trascendencia al rumor, no así al comentario del boca a boca porque todo puede salir como opinión muy subjetiva sin tener sentido de información calificada y terminar en una gran tergiversación que puede dañar a personas que hasta que no se demuestre lo contrario por la justicia; deben mantener su calidad de inocentes.

Pero no quiero anclarme aquí y sí quiero transmitirle todo lo que sucede a nivel psicológico, psicoemocional, orgánico y neuropsicológico cuando una persona sufre cualquier tipo de violencia, que lógicamente termina generando así un debate social y psicosocial en relación a la violencia sexual y cómo sería fundamental una reforma del código penal en nuestra legislación.

En este caso no deberíamos ignorar lo que realmente sucede conceptualmente con estos tipos de delitos tomados científicamente desde la Psicología jurídica-forense para tener en claro el significado de la violencia sexual y la naturaleza del tipo de actos de los que se compone.

Características y tipos

Una mujer llega al hospital debido a una serie de lesiones. Un moretón en el ojo, quemaduras, arañazos en la espalda, la muñeca fracturada, daños en el aparato genital, un historial de visitas al hospital por supuestas caídas… Si bien pueden deberse a muy diversas causas, la presencia combinada de estos factores hace sospechar de la existencia de violencia de género.

Este tipo de violencia es un problema que aún permanece en la sociedad actual y que se ha llevado por delante la vida de numerosas personas, asesinadas a manos de su pareja. Pero la violencia de género no se reduce a la agresión física.

Existen diversos tipos de violencia de género, el cual desvirtúa y menoscaba la situación de una persona a causa de su género.

El concepto

Se entiende por violencia de género a todo tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico, psíquico o relacional de una persona debido a su sexo o identidad de género. Se usa de manera intencional la agresión, sea mediante la fuerza física o, con el propósito de causar daños, coaccionar, limitar o manipular a la persona objeto de violencia.

Este tipo de violencia puede provocar efectos demoledores en las víctimas. A nivel físico pueden producirse lesiones serias que pueden llevar a la incapacitación, al coma o incluso a la muerte.

A nivel psicológico es frecuente que las personas que sufren violencia de género no sean capaces de denunciar, generalmente debido al miedo de posibles repercusiones para ellas o sus seres queridos, la presencia de incredulidad o la creencia de que no van a ser apoyadas.

Tampoco es infrecuente que las víctimas se sientan culpables o responsables de la situación o que teman producir dolor en otras personas (por ejemplo, ante la presencia de hijos). Incluso, según el tipo de educación recibida o el tiempo que la víctima haya podido ser manipulada, se puede llegar a pensar que se trata de una conducta normal y/o que se sientan merecedoras de ella.

Causas

Generalmente la par te agresora actúa movida por el deseo de poder y dominación, y es frecuentemente influenciada por los estereotipos de género. Generalmente detrás de ello hay sentimientos de inseguridad y poca autoestima que se intenta suplir a través de la dominación de quien el individuo considera inferior o incapaz de hacerle frente.

También es posible que haya de parte del perpetrador una autoestima exagerada con tintes narcisistas que produzca que se consideren los propios derechos por encima de los del resto.

Puede encontrarse en algún caso un maltrato instrumental dirigido a un objetivo concreto. Por último, la ausencia de empatía es un fenómeno y/o una impulsividad no controlada que puede facilitar la agresión.

Tipos de agresiones

Cuando hablamos de violencia de género solemos pensar en situaciones en que se dan agresiones dentro de una pareja. La situación de violencia de género más común es la de un hombre que comete una serie de abusos continuados y sistemáticos a una mujer por el hecho de ser mujer, a la cual considera inferior o pretende dominar.

Es por ello que frecuentemente la violencia de género es confundida con la violencia machista o contra la mujer. Sin embargo, no se ha de olvidar que también existen hombres que sufren este tipo de violencia por parte de sus parejas, llámese física, psicológica y por sobre todo verbal que es con lo que más se encuadra a una mujer en situación dominante hacia el hombre cuando intenta dañar a su pareja de forma más contundente.

Además, si bien no se suele considerar violencia de género al no basarse en el sexo o la identidad sexual, no se ha de olvidar la existencia de violencia en la pareja y en parejas de personas del mismo sexo. Es por ello que hoy en día, más que violencia de género debería hablarse de violencia de pareja.