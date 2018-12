Zamora: “Le dije al Presidente que hay que buscar consensos para salir de la crisis”

16/12/2018 -

El mandatario santiagueño reflexionó en una entrevista con el diario Clarín sobre distintos temas de actualidad política nacional y en ese plano, la situación de Santiago del Estero. A continuación, reproducimos los conceptos vertidos al periodista Carlos Galván:

Estuvo afiliado a la UCR, fue radical K, lo expulsaron del partido, ahora lidera una fuerza provincial. ¿Cómo se define políticamente?

- Soy radical. Lo que conformé a partir de 2005 fue un frente que se llama Frente Cívico por Santiago donde estamos radicales, peronistas y muchísimas otras fuerzas que conformamos un partido netamente provincial. De 134 comisiones municipales, que son mini intendencias, tenemos 133. Y de 27 municipios, tenemos 26. Soy un dirigente provincial sin aspiración nacional.

-Se dice radical aunque el partido lo expulsó.

- Pero la Cámara me regresó al partido, sigo siendo radical. Ingresé a la política por don Raúl Alfonsín, después fui de la Coordinadora Nacional, changuicacerista (ríe). Siempre tuve un gran respeto por don Raúl Alfonsín, hasta el último de sus días. Él estuvo cuando asumí por primera vez como gobernador, el 23 de marzo de 2005. Lo invité personalmente. Estaban (los entonces gobernadores) Ricardo Colombi, Miguel Saiz, Julio Cobos. Todos ellos integrábamos la concertación plural, todos estuvimos con Néstor Kirchner.

-Pero ellos se reconvirtieron.

-Lo que pasa es que en 2015 el radicalismo va a Cambiemos y yo sigo con mi estructura provincial, que no apoyó a Cambiemos.

-Ustedes jugaron con Daniel Scioli. Santiago del Estero fue la provincia donde por más diferencia se impuso el FpV.

- Exactamente. En Santiago del Estero sacó el 72% de los votos. Por lo tanto, nosotros somos oposición al Gobierno. Tratamos de ser una oposición constructiva. Pero eso no define a futuro qué vamos a hacer.

-¿Por qué aclaró que no tiene ambición nacional?

-A ver, cualquier monaguillo quiere ser Papa en política. Pero en primer lugar no me da el piné, no es mi objetivo y mucho menos en una provincia que necesita tanto. Lo que tenemos en votos, llegué a ganar con el 85%, lo usamos en defensa de los santiagueños.

-También es cierto que está limitado por no integrar una fuerza nacional.

-No tengo esa ambición. Estamos en una situación crítica, el país debe equilibrarse financieramente, está muy endeudado, eso me preocupa muchísimo, lo digo con cierta y pequeña autoridad. Mi provincia no tiene deuda, no generó desequilibrios financieros, no hemos generado por lo tanto complicaciones hacia gestiones futuras. Quiere decir que sí se puede gobernar con esa responsabilidad. No somos una provincia industrial, no tenemos regalías petrolíferas ni mineras ni tampoco empleomanía. Mi objetivo está basado en mantener la paz social en mi provincia.

-¿Por qué es opositor?

- En primer lugar porque no apoyé a Macri sino a Scioli. En segundo lugar porque no estoy contenido en esta visión del país. Este neoliberalismo que genera tasas del 70%, endeudamiento sideral y después que pague la gente. Esta no es mi visión. En términos de globalización, no fue bueno cerrarse pero tampoco es bueno abrirse en un mundo que se cierra por una cuestión dogmática. Esto nos trae perjuicios. Haber terminado en el FMI fue un grave error como consecuencia de otro grave error: un endeudamiento para producir nada. Y esto a mí no me encuentra apoyando, por supuesto apoyo la gobernabilidad. Nadie llega a presidente para hacer mal las cosas, pero el camino no es el que a mí me gusta. Me gusta más la teoría del consumo. La teoría del derrame es como esperar con un tenedor a que llueva.

- ¿Por qué pese a esa mirada crítica facilitaron que se aprobara el Presupuesto?

- Los gobiernos tienen que tener su ley de Presupuesto. Hemos tenido presidentes sin presupuesto. La oposición es mucho más responsable que lo que ellos fueron cuando eran oposición. Nosotros somos más políticos y sabemos que hacer política es romper la grieta.

-¿De seguir siendo senador habría votado a favor el Presupuesto?

-Sí, pero este Presupuesto es malo. No es el presupuesto de los argentinos sino del Fondo Monetario. Es difícil sentir que estamos haciendo un ajuste no solo para equilibrar cuentas sino para pagar los intereses de deuda que se tomó y cuyos dólares ya no existen ni están traducidos en escuelas ni autopistas ni en nada. Todos los presupuestos que se han votado son un dibujo.

-¿Este es un dibujo?

-No quiero decir eso, pero si no va acompañado de políticas serias lo va a ser. El año pasado se preveía inflación del 13 y vamos a terminar arriba del 40% mínimo. ¿Qué fue ese presupuesto? Un dibujo.

-Habló de paz social, ¿ve algún indicio inquietante en este último tramo del año?

-Trabajo todos los días para que no existan asimetrías y haya paz social en la provincia. Todas las medidas son en esa búsqueda. No puede construirse una sociedad sin paz social. Hago todos mis esfuerzos todos los días para que no haya grieta. Esa es otra cosa que no me gusta, que el Gobierno fomente la grieta. No es bueno.

- ¿El gobierno acentúa la grieta?

- Les rinde, seguramente. Pero yo entiendo la política desde una concepción muy alejada de la grieta. Cuando alguien gobierna tiene que estar en el vértice de intereses opuestos. No puede mirar todo desde una cuestión binaria. Nadie de un lado es tan bueno ni nadie del otro lado es tan malo. Creo que esa división no genera cosas buenas.

- ¿Macri fomenta la grieta más que Cristina?

- La grieta tiene dos contrapartes. Si no hay de un lado, no hay del otro. Pero quien tiene la responsabilidad es quien gobierna. Esperábamos que quien ganase la elección terminase con la grieta, pero parece que no.

-¿Tuvo oportunidad de decírselo a Macri?

- Sí, en septiembre en una reunión en Casa Rosada con otros gobernadores. Le dije al Presidente que la grieta no ayuda. Que tratásemos de que hubiera presupuesto para que el país salga adelante, que uno espera y confía que a través de él pueda haber la posibilidad de dialogar y buscar consensos para salir de una crisis.

-¿Pero qué le dijo a Macri?

-Exactamente eso, que la grieta no ayuda. Que tengo compañeros amigos peronistas que quieren acompañar al Gobierno y que los diputados del oficialismo los insultan media hora antes de votar y que no era fácil votar este presupuesto.

-¿Qué le contestó?

-Asintió con la cabeza.

-¿Cambió algo en estos meses?

-Por ahí es incompatible la grieta como negocio político y la salida a la crisis económica de la Argentina como una responsabilidad del gobierno. Tan incompatible como ajustar y querer ser reelegido. La política tiene estas cosas complejas. Si la política de Estado es si estás en contra de algo perteneces al otro lado de la grieta, y si estás a favor sos rubio, de ojos celeste, genial, buen mozo, estamos en un problema. Para eso necesitamos una conducción que elimine ese problema. No fue bueno profundizar la grieta. Yo sé lo que digo. Si alguien gana con más del 70% de los votos es porque rompió la grieta. Es un mal negocio político la grieta. Puede ser un negocio electoral coyuntural, pero no ayuda. Destruye las posibilidades de que exista lo que se llama confianza en Argentina.

-No será negocio, pero Macri se encamina a buscar la reelección.

-Pueden pasar tantas cosas la semana que viene. Y aparte, el gran elector es la economía. El Gobierno cree que no, pero yo no lo comparto. Cuando gobiernas tienes que tener éxito en lo económico.

-Si el gran elector es la economía, ¿la suerte del Gobierno ya está echada?

-(Largo silencio)... Es como el médico que no operó al paciente accidentado y prefirió darle calmantes y después le dice ‘estamos en el buen camino te voy a amputar piernas y brazos pero vamos a andar bien’. No hay buenas noticias en la economía. Hay ajuste y pagar intereses de la deuda que se tomó en estos dos años. Económicamente estamos mal. A lo mejor se puede ganar elecciones lo mismo, no sé. Pero gobernar es también tener éxitos de gestión y de políticas económicas. Y si terminaste en el FMI es porque te mandaron a marzo en esa materia.

-Antes dijo que su provincia no tiene ‘empleomanía’…

-Cierto centralismo cree que cuando alguien en el Norte gana una elección es porque todos son empleados públicos. Nosotros somos el exactamente ejemplo contrario, por eso hacemos obra pública, tomamos pequeñas medidas anticíclicas porque no tenemos empleomanía. Si se toma un empleado es porque un empleado se jubiló, se murió, renunció o fue exonerado por sumario administrativo y se necesita cubrir su lugar. Por eso tenemos la masa salarial siempre por debajo del 50% del Presupuesto. Tenemos poco más de 56.700 sueldos, y la mitad son docentes y 7.000, policías.

-¿Va a sumarse a Alternativa Federal, el espacio político del que participan otros gobernadores opositores?

- Me parece importante que surjan alternativas, pero no he sido invitado a participar, por lo tanto no he podido conversar con ellos sobre cuál es la idea. Algunos plantean una oposición con todos adentro y otros con límites a la unidad, sobre todo sectores del peronismo.

-¿Para usted la unidad debe ser con todos, incluso Cristina?

- Sería bueno intentar la unidad con todos frente al Gobierno. Sería bueno intentarlo al menos. Lo que pasó en el Consejo de la Magistratura, donde se logró acordar para no darle los dos tercios del oficialismo, algo que no era bueno, es una demostración de que todos los sectores pueden conversar para lograr algo importante.

¿Pero podrían apoyar a Cristina?

- Por ahora nos mantenemos al margen. Nuestra prioridad es Santiago del Estero. - Usted fue de los pocos gobernadores opositores que se vio en la cumbre del G20... -Considero que este tipo de encuentro, que tienen que ver con la Argentina, excede la cuestión sectorial o partidaria. Tenemos que mostrarnos ante el mundo como un país unido ante determinados objetivos.

-¿El éxito en la realización del G20 puede favorecer electoralmente al Gobierno?

-A un gobierno se lo plebiscita por sus éxitos, y sus éxitos serían más trabajo, más producción, que se bajen los índices de pobreza y desocupación. Ahí se miden los éxitos de un gobierno.

-La última, ¿Santiago va a adherir al nuevo protocolo de uso de armas de fuerza por parte de efectivos policiales?

-En términos generales estoy de acuerdo con cualquier paso para mejorar la seguridad de los habitantes. Pero en cuanto al protocolo voy a ser muy cuidadoso. No pienso adherir ni apresurarme. Trabajamos para bajar los índices delictuales en nuestra provincia. Estamos invirtiendo en equipamiento, móviles, comunicaciones, también se agrega una nueva y moderna cárcel para 800 reclusos con una inversión con fondos provinciales de aproximadamente $ 1.000 millones.