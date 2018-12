Las distinciones especiales de la noche

16/12/2018 -

Estas son las distinciones especiales que se entregarán hoy. Asociación Atlética Quimsa: por consagrarse campeón en la Liga de Desarrollo de la LNB. Club Atlético Central Córdoba: por consagrarse campeón regional en categoría Sub 17 y Sub 15. Benjamín González Dapello: por su excelente desempeño a nivel local y regional en hipismo. Mario Tapia: en reconocimiento a los años como camarógrafo del programa Opinión Deportiva. Club Atlético Central Córdoba: por consagrarse campeón del Torneo Federal A y conseguir el ascenso a la B Nacional. Club Atlético Sportivo Fernández: por consagrarse campeón del fútbol local después de 25 años y clasificarse para el Torneo Regional Amateur 2019. Seleccionado Masculino de Hockey: por consagrarse campeón argentino de Selecciones. Independiente BBC: por la importante remodelación de sus instalaciones. Club Ciclista Olímpico: por haber organizado en forma excelente el Campeonato Argentino de Natación Adaptada y por continuar sumando la práctica de disciplinas deportivas en su institución. Club Atamisqui BBC: por su presencia, con gran esfuerzo, en los torneos en la Federación Santiagueña de Básquet. Club Estrella Roja: por haber construido en sus instalaciones una cancha de césped sintético para hockey. Unión Santiagueña de Rugby: por cumplir 50 exitosos años haciendo crecer al rugby. Andrea Loto: por ser la pionera de las árbitros de fútbol en el norte argentino. Iván Figueroa: por los logros obtenidos como jugador de la Unión de Ciegos y líder indiscutido del seleccionado argentino "Los Murciélagos". Luis René Chaparro: por cumplir 25 años de trayectoria en el atletismo. Ignacio Prado: por consagrarse subcampeón sudamericano Sub 16 y obtener el título de Maestro Fide de Ajedrez. Carlos González: por su excelente desempeño a nivel nacional y regional de motocross. Alberto Auad: por consagrarse Campeón Argentino de Súper Bike Open. Mariano Cortez: por haber integrado la Selección Nacional de Fútbol 7 y ser campeones de la Copa Cataluña y subcampeones de América.