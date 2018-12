Fotos Viral: es furor el genial invento "casero" de un niño santiagueño

16/12/2018 -

El docente Ignacio Iglesias usó su red social de Facebook para mostrar a su alumno de 9 años, cómo disfrutaba mientras jugada en los recreos con un ingenioso trompo casero, junto a otros compañeros. En las imágenes, Josecito, que es pequeño estudiante de la Escuela Nº 833, de Las Termas de Río Hondo, explica cómo está hecho el original juguete al tiempo que muestra cómo se usa. "En un recreo lo vi jugar y me llamó la atención. A la vez me enternecí ver cómo chicos con poquísimos recursos son capaces de crear este tipo de juguetes y divertirse con tan poco. Entonces dije ‘cómo no filmar esto tan lindo’. Destacar la nobleza y el ingenio de un niño con tantas carencias es lo que quise plasmar. La verdad es que el video tomó una repercusión impensada, pero si sirvió para dejar un lindo mensaje bienvenido sea", explicó el docente en diálogo con EL LIBERAL. El niño de 9 años explicó en el video que utilizó un broche de ropa, una tapa de detergente, una botella y un pedazo de tanza, para crear su juguete.