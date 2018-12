Carrió: "Somos Cambiemos, pero no somos corruptos"

16/12/2018 -

La jefa de la Coalición Cívica (CC), la diputada nacional Elisa Carrió, sostuvo la pertenencia de su espacio en el gobernante Cambiemos, pero lanzó una dura crítica.

"Nosotros somos Cambiemos pero no somos corruptos, que también los hay en Cambiemos", advirtió durante el congreso que eligió al diputado Maximiliano Ferraro como presidente de la CC.

Sobre la CC, Carrió afirmó además: "No somos cómplices, no tenemos que ver con la mafia del fútbol, estamos en contra del financiamiento de empresas a los partidos políticos, defendemos los derechos humanos de todos y la no violencia, nosotros nunca vamos a ser fascistas y vamos a seguir siendo ecuménicos y humanistas hasta el fin de los días".