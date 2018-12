Cristina quiere un frente opositor amplio y habilita a Agustín Rossi

Fotos ESTRATEGIA. Cristina evita realizar críticas puntuales al gobierno de Mauricio Macri.

La senadora y ex presidenta Cristina Kirchner consideró ayer que "entre todos podemos volver a construir un país mejor", al tiempo que insistió con la idea de la conformación de un frente amplio que represente a todos los sectores de la sociedad, para triunfar en las próximas elecciones presidenciales frente a Cambiemos.

En un video dirigido a la militancia de Unidad Ciudadana de Entre Ríos, subido a las redes sociales por el ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri (PJ), Cristina Kirchner sentenció: "Creo, estoy convencida que nos merecemos una Argentina mejor".

"Estoy segura que entre todos podemos volver a construir un país mejor", remarcó y evitó realizar críticas puntuales al gobierno de Mauricio Macri.

Cristina Kirchner definió a Unidad Ciudadana como un espacio en donde el objetivo es "querer juntar la vocación de todos los sectores sociales".

Por otra parte, el jefe de bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, lanzó ayer su candidatura a presidente en un acto en Rosario, con el aval de la ex presidenta Cristina Kirchner, según dijeron a Télam desde el Instituto Patria.

Con el lema ‘Hay otro camino’, Rossi encabezó el evento que tiene el objetivo de ser un encuentro de dirigentes y militantes de sectores afines al kirchnerismo para ponerse en marcha hacia las elecciones presidenciales.

"Ellos nos quieren achicar, nosotros nos encontramos para crecer. Lo hacemos juntos", proponen los organizadores en uno de los afiches, en el que se observa a Rossi junto a Cristina Kirchner.

En el caso de que la ex mandataria desistiera de postularse, Rossi es uno de los dirigentes que tiene el visto bueno de la actual senadora nacional por Unidad Ciudadana, según reafirman allegados a la actual senadora.

"‘El chivo’ -como le dicen a Rossi- no va a hacer nada que no esté conversado ni aceptado por Cristina", destacaron fuentes de Unidad Ciudadana que también aclararon que otros aspirantes, como Daniel Scioli, Felipe Solá y Axel Kicillof gozan del guiño de la ex presidenta.