Fotos Araceli González relató un abuso sexual que sufrió a los 5 años

16/12/2018 -

La actriz Araceli González reveló que fue abusada a los 5 años y que le llevó tiempo contarlo porque "crecimos en una sociedad donde nos daba vergüenza decir lo que nos pasaba". "No dudo de ningún relato de una mujer que habla de una manera tan desgarradora", aseguró la exesposa de Adrián Suiar en una entrevista brindada a Teleshow en la que habló del feminismo y de los últimos casos de abuso que salieron a la luz. Como en su caso, la denuncia penal de Thelma Fardín contra Juan Darthés por supuesta violación fue un impulso para poner en palabras lo que sufrió. "En una tenía 9 años, me había mudado recién a un barrio y tenía que ir a comprar, y me acuerdo que me corrieron y me asusté mucho. Corrí muy fuerte. Y me acuerdo que me daba miedo decírselo a mi mamá. De hecho, se lo dije ya grande a mi mamá. Otra, a los 5 años: una persona me manoseó en varias oportunidades y yo no entendía qué era. Y también se lo dije a mi mamá ya muy grande. Crecimos en una sociedad donde nos daba vergüenza decir lo que nos pasaba", detalló. La actriz describió como "terrible" el relato de Thelma y dijo que le afectó escucharla en el video que compartió. "A mí también a los 5 años me bajaron mi bombacha. Hay algo dentro mío que me toca, un punto desgarrador mío. Estoy un poco movilizada con todo, estoy esperando que estas mujeres hablen; quiero sacar mis propias conclusiones. Y quiero ser parte. O sea, me parece terrible. Tengo 51 años y he crecido con ese miedo siempre: el miedo a que te rapten, a que te toquen en la calle, a que te hagan algo, el miedo a correr", remarcó. "En este medio se sabe todo, pero se dice lo que se quiere decir. Es el momento, de verdad, de sacar la máscara de mucha gente. Y ahora sí es ayudarnos entre todas, pero de verdad. Oír también a la que está diciendo algo contra alguien que es poderoso, y exponer si fuera necesario", especificó Araceli a Teleshow. "He tenido infinidad de violencia de que me hayan tocado arriba de un tren, arriba de un colectivo. Correr en la calle. Uno creció en un barrio y esto sucedía; y nosotros crecíamos sabiendo que esto nos podía suceder", dijo. Además opinó sobre el caso Fardín- Darthés. Araceli dijo que al enterarse estuvo "en shock". "Ver a una criatura, porque para mí es una niña, hablando de algo tan desgarrador... pienso en todo. Pienso en esa criatura, pienso en las mujeres, pienso en las mujeres que no son visibles y padecen esto todos los días. Este es un momento de verdad muy importante respecto de la unión de las mujeres, de un modo constructivo, y con la decisión de ayudar todas a todas y entre todas".