Atlético Madrid superó al Valladolid y es otro puntero

Fotos FIGURA. El francés Antoine Griezmann hizo un doblete para el triunfo de Atlético Madrid que se subió a la cima.

16/12/2018 -

Atlético de Madrid, dirigido por Diego "Cholo" Simeone, alcanzó ayer a Barcelona en la cima de la Liga de España al vencer al Valladolid por 3-2 como visitante, en uno de los partidos de la 16" fecha.

Los goles del conjunto madrileño los hicieron el croata Nikola Kalinic (26’ PT) y el francés Antoine Griezmann (46’ PT, de penal, y 35’ ST), al tiempo que en el Valladolid marcaron los españoles Fernando Calero (12’ ST) y Saúl Ñíguez (18’ ST), en contra.

Además, el ex delantero de San Lorenzo Ángel Correa integró el once titular de Atlético de Madrid y dejó el campo de juego a los 29 minutos del complemento por el portugués Gelson Martins.

El volante Leo Suárez (ex Boca Juniors) ingresó en el conjunto albivioleta cuando iban 31 minutos del segundo tiempo.

Con esta victoria, Atlético de Madrid suma 31 puntos, los mismos que Barcelona -visitará hoy a Levante- y Valladolid tiene 14 unidades.

Otros resultados: Getafe 1, Real Sociedad 0 y Real Madrid 1, Rayo Vallecano 0. Los partidos previstos para hoy con las presencias de algunos jugadores argentinos son los siguientes: Sevilla (Gabriel Mercado, Éver Banega, Franco Vázquez) vs. Girona; Espanyol (Pablo Piatti) vs. Betis (Giovani Lo Celso); Levante vs. Barcelona (Lionel Messi).