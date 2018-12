Matemática y áreas que requieren la interpretación de textos fueron una complicación en el ciclo 2018

Fotos COMPROMISO. Ya se diagraman estrategias de trabajo para revertir la situación en el próximo ciclo lectivo 2019. Todos los detalles de las tácticas que se utilizarán.

16/12/2018 -

El balance del cierre del ciclo lectivo 2018 dejó como saldo una preocupación importante entre los directivos de las instituciones educativas del medio, quienes con un enfoque que recién terminará de definirse cuando finalicen las mesas de exámenes (el 21 de diciembre), ya ven la necesidad de acentuar la enseñanza del próximo año en aquellas materias que requieren de concentración y la interpretación de textos. Matemática y Lengua, seguidas por Historia y Ciencias Naturales, fueron una constante amenaza para la formación educativa de los alumnos del Nivel Primario y Secundario. Sin embargo, los problemas mayores y más visibles se dieron entre los estudiantes del Nivel Medio. Gran parte del alumnado que ya comenzó a rendir materias este mes, o deberán hacerlo en febrero del 2019, fallaron durante el ciclo en aquellos espacios curriculares que tienen relación directa con la lectura y con los cálculos. "Si tenemos que acentuar los espacios en los que más fueron a rendir los chicos este año son Matemática, Lengua y Ciencias Naturales, que son materias que requieren de interpretación. Generalmente, en Matemática tienen problemas con las estadísticas y la manera en la que pasan de una etapa de pensamiento a la ejecución, es decir, desde lo abstracto a lo concreto. Por lo general es ése el problema de los alumnos hoy, en este espacio. Estamos trabajando en la búsqueda de la competencia de la resolución a través del pensamiento lógico matemático. Les cuesta mucho el paso de lo teórico al poder resolver situaciones, a través de la aplicación con sentido y significación en todas aquellas cosas que necesitan resolver", explicaron desde el Colegio Santa Dorotea sobre el problema específico de los estudiantes con los números. Lengua Leer un texto, terminarlo sin detenerse por alguna distracción y además hacer la interpretación luego, parece una misión imposible en los estudiantes de hoy. La interpretación de los textos es una herramienta que se ve amenazada en la actualidad y los directivos de las escuelas explican el porqué. "En el caso de Lengua y de las materias como Historia y Ciencias Sociales, les cuesta muchísimo la interpretación de textos. No hay manera de que terminen de leer un artículo, un cuento o lo que fuera, sin que se hayan distraído en algún momento. Y lo complicado es cuando entre todos tenemos que hacer la interpretación de lo que se leyó en clases. No lo pueden hacer. No escucharon nada, o escucharon a medias, porque después ya se distrajeron, entonces no hay forma de redondear una idea. Éste es un drama que se ve cada año un poco más y preocupa, porque desde ahí viene el fracaso en las universidades después. Hay quizás falta de interés en este tema, porque están abocados a otra cosa: a lo tecnológico, a lo fácil, a la búsqueda en internet", analizó el profesor Rolando Zurita, también del Colegio Santa Dorotea. Desde otra institución coincidieron en que esas son las áreas donde fallan los chicos, pero indicaron que "éste ha sido un año positivo en líneas generales, porque a modo de cambiar algunos objetivos y parámetros en la forma de enseñar nos hemos capacitado, sobre todo en las áreas de Lengua y Matemática. De acuerdo con los resultados del Programa Aprender, que venimos teniendo desde hace tres años, se han implementado políticas educativas para reforzar las área específicas. Éste es el año en el que menos alumnos fueron a recuperar y los que lo están haciendo son justamente en esas áreas: Lengua y Matemáticas. Con relación a Matemática hemos implementado la alfabetización en el área, es decir que el alumno pueda comenzar, no sólo a leer, sino a comprender y poder establecer criterios para resolver. Lamentablemente eso cuesta mucho en los chicos. El razonamiento no lo tienen adquirido. Y en Matemática no sólo se tienen que buscar resultados, sino que hay que conocer todo el camino que se debe realizar para resolver cualquier situación. Estamos buscando que el niño pueda escribir más, que la Matemática no sea un mero resultado". Conclusión Con las pruebas en sus manos, los directivos de diversas instituciones educativas del medio, coincidieron en que la distracción es más fuerte que la concentración. Por tanto, ya se comenzaron a delinear estrategias que serán utilizadas en el ciclo lectivo 2019 a modo de lograr captar la atención de los estudiantes en materias, consideradas por ellos "engorrosas", por el único hecho de tener que leer un texto y hacer un análisis propio.