El ciclista Lautaro Ramírez ganó la vuelta en Uruguay

Fotos Lautaro Ramírez.

Hoy 12:05 -

El juvenil ciclista de Quimilí, defendió de la mejor manera el liderazgo que había conseguido desde la primera etapa y gracias a su muy buen presente y al trabajo de todo su equipo, ganó en Uruguay y alcanzó en este 2018, uno de sus mejores logros deportivos.

La etapa fue de 80 kilómetros que bien supo defender Lautaro y además quedarse con el 1-2, también la victoria por equipos.

Minutos antes de subir al podio, "Laucha" contó lo duro que fue la carrera: "Se arrancó muy tranquilo, controlamos el pelotón rodando, llegaron las metas bonificables, sprintamos y ganamos algunas. Teníamos que correr los piques y defendernos. Los repechos cada vez se ponían más duros, que luego los últimos 30km finales fue una masacre a los piques y agradezco a mis compañeros Moisés y Santiago que me llevaron adelante todo el día para mantener el liderazgo, sin ellos esto no podía ser posible. Luego nos partió un uruguayo que nos sacó 30 segundos, tratamos de controlar esa fuga con mis dos compañeros de lujo, que igual no nos preocupaba ese ciclista porque estaba lejos en la general", contó emocionado el quimilense ganador de la vuelta internacional.