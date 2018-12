Fotos Tucumano compró un auto en la web, no le entregaron, hizo juicio y perdió

Hoy 18:35 -

Germán Lobo Plaza, un vecino de Tucumán, compró en el 2010 un automóvil en el Reino Unido a través de la plataforma de compraventa online Mercado Libre, o al menos eso fue lo que él creyó que hizo.

El auto nunca llegó y tal vez no haya existido nunca. Hizo una demanda pero no pudo probar que la plataforma de comercio digital con la que interactuó por correo electrónico para concretar el pago de más de U$S 5.000 (por la cotización del peso en 2010) sea la misma que demandó, según un fallo del Juzgado Federal N°2.

Esa sentencia, que está firme, rechazó la demanda de un indemnización de U$S 31.000 o $ 124.000 de hace ocho años que había interpuesto el consumidor tucumano contra el gigante latinoamericano de las compraventas online, Mercado Libre SRL, según destaca La Gaceta.

Por su parte, el juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, en una resolución redactada del 18 de octubre de 2018, desligó a la empresa demandada del juicio tras considerar que Lobo Plaza y su abogado, Carlos Ernesto Correa Medina, no habían logrado acreditar la fuente de los mensajes ni la publicación del aviso de venta del vehículo.

“La compañía accionada no tiene vínculo con un engaño perpetrado por un tercero”, expresó Poviña. Con esos términos, el funcionario judicial puso fin a un litigio que había comenzado en 2010, luego de que Lobo Plaza transfiriese al menos $ 21.000 (U$S 5.000) a un supuesto vendedor ubicado en el Reino Unido.

Lobo Plaza relató en la demanda que había concretado el pago a los fines de comprar un automotor usado marca Suzuki Swift 1.5, 5 puertas, año 2008, dominio número HRL-394. El consumidor tucumano manifestó que el aviso de venta había sido difundido por la página de Mercado Libre.